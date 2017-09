Elastyczny panel LED od Polaroid

Elastyczny panel LED to kolejna lampa sygnowaną marką Polaroid. Dotychczas użytkownicy otrzymali do dyspozycji akcesoria, takie jak np. Polaroid LED Macro Flexi Light czy Polaroid Brightsaber. Tym razem do sprzedaży trafia panel LED o wymiarach 30,5x30,5 cm, grubości 1,6 cm i temperaturze barwowej 5600 K, wyposażony w 256 diod LED o jasności 4500 lumenów.

