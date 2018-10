Eleganckie sesje ciążowe w studio fotograficznym włoskiej fotografki

Wielokrotnie nagradzana fotografka Donatella Nicolini słynie z portretów studyjnych kobiet w ciąży. Poprzez swoje zdjęcia pragnie sprawiać, aby jej modelki poczuły się piękne, silne, a przede wszystkim wyjątkowe.

Donatella Nicolini to nie tylko międzynarodowa i wielokrotnie nagradzana fotografka oraz rozchwytywana prelegentka, tworząca ponadczasowe portrety. W ciągu ostatnich kilku lat wyspecjalizowała się w sesjach ciążowych. Jej styl łączy modę z fotografią artystyczną, tak aby każda kobieta stała się dziełem sztuki. Jej prywatne studio mieści się w Mediolanie we Włoszech, tworzy w nim taką atmosferę, aby jej modelki przeżyły niezapomniane chwile. W studio fotograficznym wszystko zostało zaprojektowane tak, aby kobiety stające przed obiektywem czuły się nie tylko komfortowo, ale też rozpieszczane do granic. Dobrze przygotowany zespół profesjonalistów, pokój do wizażu, świeże kwiaty, świece i eleganckie, relaksujące otoczenie mają zapewnić znakomite samopoczucie modelek.