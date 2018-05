Emilia Clark odtwarza zdjęcia stockowe w zabawnej sesji Vanity Fair

Emilia Clarke zdobyła popularność dzięki odegraniu jednej z głównych ról w serialu Gra o Tron, wcielając się w postać królowej Daenerys Targaryen. Pozwoliło jej to otrzymać również angaż w produkcjach takich jak Han Solo: Gwiezdne wojny – historie czy Terminator: Genesis. Magazyn Vanity Fair zaprosił ją do udziału w kolejnym odcinku serii swoich filmików publikowanych na portalu YouTube. Opowiada w nim o zabawnej sesji, podczas której powstały fotografie stylizowane na zdjęcia stockowe.

Obrazy nawiązują bezpośrednio do motywów obecnych w bankach zdjęć stockowych pod hasłem "biznes". Emilia Clarke występuje w roli liderki zespołu o imieniu Sally, która z jednej strony prowadzi swoich podwładnych do jasno nakreślonego celu, prezentuje im skomplikowane wykresy, ale jednocześnie miewa chwile zwątpienia. Stylistyka fotografii i przyjmowane pozy stanowią świetne odwzorowanie charakteru zdjęć stockowych. Podobieństwo zachowuje również przejaskrawienie emocji i gestów. Oczywiście na fotografie został naniesiony charakterystyczny znak wodny, chroniący zdjęcia stockowe przed bezprawnym użytkiem.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem