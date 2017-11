EnhanceNet-PAT – przerażająco dokładny algorytm rekonstrukcji zdjęć obsługiwany przez AI

Okay, to już przestaje się robić zabawne. Coś, z czego jeszcze nie tak dawno temu śmialiśmy się, oglądając niskobudżetowe seriale kryminalne z elementami fantastyki, staje się prawdą. Najnowsze algorytmy rekonstrukcji obrazów cyfrowych z ich niskorozdzielczych miniatur już nawet nie zaskakują swoją skutecznością – one po prostu przerażają. Najnowszy system o nazwie EnhanceNet-PAT opracowany przez naukowców z Instytutu Maxa Plancka jest w stanie odtworzyć wiernie fotografię z obrazu będącego mozaiką wielkich pikseli. I nie jest to tylko marketingowa przechwałka, lecz zupełnie poważnie przeprowadzona demonstracja możliwości.

Jeżeli macie więcej niż 20 lat, to zapewne niejednokrotnie zaśmiewaliście się w duchu z tego, co jeszcze parę lat temu można było zobaczyć w każdym serialu policyjnym z elementami high-tech: odtwarzanie szczegółowych informacji ze zdjęć rozmazanych, rozpikselowanych czy miniatur wielkości znaczków pocztowych. I choć obecnie trend ten jakby przygasł, tak jakby twórcy uznali, że nikt się już na coś podobnego nie nabierze, to zapewne trzeba będzie go w pewnym momencie odkurzyć i odszczekać wcześniejsze naigrywania. Oto rzeczywistość dogoniła bowiem serialowo-niskobudżetową fikcję: najnowsze algorytmy rekonstrukcji obrazów cyfrowych potrafią bowiem już rzeczy, o których nie śniło się nawet najgorzej opłacanym scenarzystom serialowym.