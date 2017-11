Epickie rozgwieżdżone niebo nad Yosemite w obiektywie Tannera Wendella Stewarta

Droga Mleczna nad górami Sierra Nevada to niezapomniany widok dla każdego, kto miał okazję go oglądać. Ci zaś, którzy nie mieli sposobności podziwiać tych zapierających dech w piersiach obrazów, mogą poczuć namiastkę tego, patrząc na niesamowite dzienne i nocne zdjęcia fotografa Tannera Wendella Stewarta. I dodatkowo dowiedzieć się, jak samemu wykonywać takie fotografie, ponieważ autor chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Oczywiście amerykański Park Narodowy Yosemite jest jednym z tych miejsc, gdzie szczególnie łatwo o zachwycające ujęcia nocnego nieba – rozległe tereny, zapierające dech w piersiach krajobrazy i świadomość, że nawet w okresach największego ruchu turystycznego można tu bez większych problemów znaleźć przestrzeń dla siebie. Tutaj nawet Księżyc może służyć do oświetlenia skalistego krajobrazu, który później stanie się uzupełnieniem gwieździstego piękna Drogi Mlecznej. Przekonajcie się, co na temat fotografowania w takim miejscu mówi sam autor.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem