Epson EF-100W/B - najmniejszy projektor laserowy 3LCD

Pierwszy przenośny projektor laserowy Epson zaprojektowano tak, by zapewnić użytkownikom domowym jak największą elastyczność pod względem zastosowań. Model EF-100W/B to najmniejszy projektor laserowy firmy Epson – jego najdłuższa krawędź mierzy jedynie 23 cm. Ten lekki i niewielki projektor, zapewniający dzięki technologii laserowej firmy Epson jasny i żywy obraz, dostępny jest w czarnym lub białym kolorze.

Stosując laserowe źródło światła i umieszczając otwory wentylacyjne oraz wejście zasilania z boku obudowy, inżynierowie Epson opracowali urządzenie o kompaktowych wymiarach, które można dowolnie ustawić, pozwalający na rzutowanie obrazu w dowolnym kierunku. Daje to większą swobodę wyboru miejsca projekcji – może to być ściana czy ekran, ale na przykład także sufit lub podłoga. Ponadto urządzenie ma możliwość wyświetlania obrazu o wyjątkowo dużych wymiarach: jego przekątna może wynosić aż 150 cali. Laserowe źródło światła zapewnia jasny i żywy obraz niezależnie od pory dnia, dlatego nie ma potrzeby zaciemniania pokoju, a nawet korzystania z ekranu. Dodatkowym atutem jest funkcja automatycznej korekty zniekształceń geometrii obrazu.

Laserowe źródło światła wystarcza na 20 000 godzin pracy, dzięki czemu EH-100W/B stanowi bezobsługowe rozwiązanie, które sprawdzi się przez wiele lat eksploatacji. Możliwość codziennego korzystania z projektora aż przez dziesięć lat oznacza dla użytkownika gwarancję opłacalności zakupu, dzięki jego wyjątkowej długowieczności.

Oprócz mobilności EF-100W/B cechuje szybka i prosta konfiguracja. Ze skróconej instrukcji użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak skonfigurować urządzenie oraz zapoznać się z jego podstawowymi funkcjami. Załączony pilot ułatwia nawigację po przyjaznym w obsłudze interfejsie.

Podłączenie z użyciem portu HDMI pozwala na dostęp do treści z telefonu, tabletu, odtwarzacza DVD, konsoli do gier czy laptopa. Równie proste jest korzystanie ze źródeł strumieniowych, czyli urządzeń takich jak Amazon Fire TV, Google Chromecast, Roku i Apple TV, które można podłączać bezpośrednio z tyłu obudowy.

Technologia plug and play obejmuje też elastyczne opcje dźwięku: wbudowane głośniki, interfejs Bluetooth do podłączania soundbarów i gniazdo słuchawkowe. Istnieje też możliwość wyboru trybu dźwięku adekwatnie do rodzaju oglądanych treści.

Projektor EF-100W/B jest przeznaczony dla osób doceniających estetykę. Biały wariant EF-100W ma srebrne akcenty wykończenia obudowy, a czarny EF-100B – miedziane krawędzie. Oba modele posiadają zaokrąglone narożniki, minimalistyczne przyciski i przyjemne w dotyku, skórzane wykończenie.

"Ten jedyny w swoim rodzaju projektor jest ważnym rozszerzeniem naszego portfolio urządzeń do kina domowego i oferuje znakomite możliwości dzięki długowiecznemu laserowi dającemu światło wysokiej jakości. Stylowy design i kompaktowa obudowa to dodatkowe atuty. Wierzymy, że ma on szanse na powodzenie także wśród małych firm: to atrakcyjna propozycja dla sprzedawców robiących prezentacje, profesjonalnych fotografów i projektantów demonstrujących swoje portfolio u klienta oraz właścicieli butików, salonów piękności, czyli klientów, którzy szukają niedrogich i kreatywnych rozwiązań ekspozycyjnych" – powiedział Andrzej Bieniek, Business Account Manager w Epson Europe.

Projektor laserowy 3LCD Epson EF-100W/B pojawi się w sprzedaży w sierpniu 2019 r.

