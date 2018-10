Epson FastFoto skanuje nawet 30 zdjęć w 30 sekund

Co robisz, by chronić i cyfrowo udostępniać cenne odbitki? Chcesz zapanować nad stosami albumów ze zdjęciami i pudełkami z setkami fotografii? Nowy skaner FastFoto FF-680W firmy Epson to szybkie i proste rozwiązanie tego problemu. Kilka kliknięć pozwoli na skanowanie, obróbkę i udostępnianie pamiątkowych zdjęć rodzinnych i zabytkowych fotografii.

Ręczne ustawianie i skanowanie pojedynczej odbitki może być czasochłonne, zaś w przypadku setek zdjęć takie zadanie jest przytłaczające i wręcz niewykonalne. Dzięki automatycznemu podajnikowi skaner Epson FastFoto FF-680W może skanować z prędkością 30 zdjęć w 30 sekund, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do archiwizacji zdjęć.(1) Przetwarza fotografie o różnych kształtach i rozmiarach — standardowe, kwadratowe, panoramiczne czy polaroidowe w rozmiarze od 9 x 13 cm do 21 x 91 cm (panoramiczne). Dodatkowo rozpoznaje, czy potrzebne jest skanowanie obu stron zdjęcia i automatycznie przechwytuje ewentualne ręczne adnotacje na odwrocie fotografii.