Epson Moverio BT-35E - najnowsza wersja inteligentnych okularów

Firma Epson ogłosiła dziś europejską premierę najnowszej wersji inteligentnych okularów - Moverio BT-35E. W odpowiedzi na prośby klientów firma Epson opracowała nowe inteligentne okulary, których można z łatwością używać w połączeniu z istniejącym sprzętem za pomocą łączności HDMI i USB-C, by niemal całkowicie wyeliminować opóźnienia w przesyłaniu danych. Dzięki naszej rozległej wiedzy z dziedziny optyki powstał produkt dla szerszego grona odbiorców, który może być wykorzystany w służbie zdrowia, pilotażu dronów komercyjnych, inżynierii, rozrywce i innych dziedzinach.

inteligentne okulary z technologią Si-OLED mogą przy znikomym opóźnieniu dostarczać rozmaite treści z różnych urządzeń za pomocą połączenia HDMI lub USB-C. Skorzystają z nich zarówno użytkownicy ze służby zdrowia, chcący lepiej monitorować stan pacjentów, jak i piloci dronów poszukujący możliwości dodania do konfiguracji funkcji rzeczywistości rozszerzonej. Za pomocą tych okularów pragniemy przybliżyć szerszemu gronu odbiorców nasze sukcesy i innowacje w dziedzinie sprzętu optycznego i zaprezentować, w jaki sposób można ich użyć jako przezroczystego wyświetlacza w połączeniu z istniejącym sprzętem".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem