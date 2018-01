Epson SureColor SC-F2100 - nowa drukarka do koszulek

Epson zaprezentował nową drukarkę do drukowania bezpośrednio na odzieży, umożliwiającą tworzenie wysokiej jakości odbitek w pełnym kolorze - między innymi na T-shirtach, bluzach, koszulkach polo i torbach reklamowych. Urządzenie SureColor SC-F2100 zastępuje istniejący model SC-F2000, oferując gamę udoskonaleń i nowych funkcji, w tym zwiększoną szybkość i niezawodność, niższy całkowity koszt eksploatacji oraz możliwość tworzenia własnych projektów wydruków przy użyciu oprogramowania Garment Creator firmy Epson.

Nowe urządzenie do drukowania bezpośrednio na odzieży to kompletne rozwiązanie firmy Epson obejmujące drukarkę, głowicę drukującą, atrament, oprogramowanie i gwarancję. Użytkownik może mieć pewność, że wszystkie części zaprojektowano i bardzo dokładnie przetestowano pod kątem optymalnego współdziałania. Dzięki dodatkowym trybom szybkiego drukowania oraz ulepszonemu obiegowi atramentu przyspieszającemu uruchamianie SC-F2100 oferuje szybszą pracę w porównaniu z poprzednim modelem. Wprowadzone udoskonalenia rastrowania zapewniają płynniejszą reprodukcję zdjęć i szerszą przestrzeń barw w porównaniu z poprzednim modelem.

