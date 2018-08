Epson SureColor T3100 i T5100 bezprzewodowe drukarki wielkoformatowe

Firma Epson przedstawiła dwie nowe, przyjazne w obsłudze wielkoformatowe drukarki o dużej szybkości — 24-calową drukarkę biurkową SureColor T3100 i 36-calową wolnostojącą drukarkę SureColor T5100. Te bezprzewodowe urządzenia z serii T są przykładem rozwoju firmy Epson na rynku drukarek CAD klasy podstawowej/średniej i charakteryzują się nowym, eleganckim i kompaktowym wyglądem połączonym z niezawodną wydajnością drukowania — integralną cechą rozwiązań technicznych firmy Epson.



"Drukarki SureColor T3100 i T5100 zostały opracowane z myślą o innowatorach - inżynierach, projektantach i architektach - poszukujących niewielkich urządzeń, która idealnie wpasuje się w ich miejsca pracy" — powiedział Tomasz Kuciński, Senior Account Manager – LFP w Epson Europe. "Dzięki najnowszej technologii firmy Epson, która zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność, nowe drukarki pozwolą użytkownikom niemal w dowolnym miejscu na bezprzewodowe przesyłanie do druku dokładnych i żywych wydruków wprost z ich tabletów i smartfonów".

Drukowanie planów, rysunków kreślarskich, oznaczeń czy plakatów szkolnych — drukarki SureColor T3100 i SureColor T5100 będą służyć fachowcom z wielu dziedzin, w tym architektury, inżynierii, projektowania CAD, systemów GIS, edukacji, biznesu, a także użytkownikom w małych biurach. Wyjątkowy tryb automatycznego przełączania umożliwia zmianę formatu drukowania między rolkami papieru wielkoformatowego a rozmiarami A4/A3 bez interwencji użytkowników. To idealne rozwiązanie dla małych firm, które mają różnorodne wymagania w zakresie druku i dysponują ograniczoną przestrzenią.

