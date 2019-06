Epson SureLab SL-D800 - kompaktowa drukarka fotograficzna dla profesjonalistów

Epson SureLab SL-D800 – komercyjna drukarka fotograficzna, która została opracowana z myślą o zakładach fotograficznych i tych, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność związaną z drukowaniem o nowe usługi przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Idealnie sprawdzi się ona w firmach i punktach zajmujących się produkcją zdjęć, prywatnych zakładach fotograficznych, minilabach, punktach ksero, u fotografów okolicznościowych i w foto budkach, a także firmach, które potrzebują drukować wysokiej jakości materiały w szerokiej gamie nośników i w różnych formatach.

Aby umożliwić rozszerzenie zakresu działalności użytkowników oraz sprostać zmieniającym się i coraz większym potrzebom klientów, model Epson SureLab SL-D800 został zaprojektowany z myślą o obsłudze różnorodnych nośników. Drukarka może drukować na błyszczącym, połyskliwym lub matowym papierze w rolkach o szerokości od 89 do 210 mm i długości od 50 do 1000 mm. Wśród zalet drukarki wymienić też można imponującą szybkość produkcji 360 zdjęć (15 x 10 cm) na godzinę i wysoką jakość druku, a także szeroką przestrzeń kolorów, głębokie czernie oraz znakomity, wysoki połysk wydruków.

Na niski koszt eksploatacji urządzenia Epson SureLab SL-D800 składają się długi czas eksploatacji bez serwisowania oraz niewielkie wymagania konserwacyjne. Pozwala to zwiększyć produktywność i umożliwia użytkownikom oferowanie klientom usług na wysokim poziomie. Ponadto dzięki zaawansowanemu zarządzaniu nagrzewnicą i wentylatorem w trybie uśpienia pobór mocy i poziom hałasu zostały znacząco obniżone. Zwiększona ekonomiczność sprawia, że to niedrogie urządzenie SL-D800 staje się jednym z najbardziej atrakcyjnych rozwiązań w branży komercyjnego drukowania zdjęć.

"SureLab SL-D800 stanowi kontynuację popularnego modelu SL-D700. Wszystkie udoskonalenia są odpowiedzią na sugestie użytkowników. Drukarka SL-D800 ma niewielkie rozmiary (takie same co model SL-D700), jest wytrzymała i stworzona z myślą o szybkości, elastyczności i wysokiej jakości komercyjnego druku zdjęć. Została zaprojektowana pod kątem wieloletniej eksploatacji i idealnie wpasowuje się do środowiska pracy. Istotnymi usprawnieniami są wytrzymały podajnik oraz udoskonalona konstrukcja trzpienia, a dzięki intuicyjnej, dwukrokowej zmianie rolki można także znacząco ograniczyć przestoje. Dużą zaletą jest to, że możemy dostarczać użytkownikom kompletne rozwiązanie, obejmujące atramenty, papier oraz oprogramowanie Epson – w porównaniu do procesu pozyskiwania ich od różnych dostawców pozwala to zaoszczędzić cenny czas. To pożądane uzupełnienie oferty SureLab" - powiedział Grzegorz Mencfel, Business Account Manager - LFP w Epson Europe.

Ta komercyjna drukarka fotograficzna zapewnia druk w wysokiej jakości przy niskim całkowitym koszcie eksploatacji – niezależnie od tego, czy używana jest samodzielnie, czy stanowi część wydajnej floty produkcyjnej.

Drukarka SureLab SL-D800 będzie dostępna od czerwca 2019 r.