Epson XP-15000 - najmniejsza drukarka fotograficzna A3+

Zaawansowane technicznie urządzenia nie muszą zajmować wiele miejsca. Nowa, bezprzewodowa drukarka fotograficzna firmy Epson, XP-15000, pozwala uzyskać najwyższej jakości zdjęcia w formacie A3+ pomimo wyjątkowo kompaktowej konstrukcji. Oprócz tego jest też wyjątkowo stylowa i świetnie prezentuje się z każdej strony.

"Drukarka XP-15000 zachwyca niewielkimi rozmiarami i stylowym wyglądem, lecz przede wszystkim pozwala uzyskać naprawdę dobre odbitki w formacie A3+. Jest tak mała, że można by ją pomylić z modelem A4. Niezależnie od tego, czy drukujesz w kolorze, czy w czerni i bieli, nowy zestaw sześciu atramentów Claria Photo HD sprawi, że oba typy wydruków będą wyglądać świetnie. W zestawie znajduje się bowiem teraz również kolor szary i czerwony" — komentuje Krzysztof Bury, Consumer Account Manager.

