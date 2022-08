Era aparatów kompaktowych point-and-shoot dobiega końca

Sytuacja na rynku pokazuje, że prawie każdy duży producent aparatów albo otwarcie zaprzestał produkcji aparatów kompaktowych typu point-and-shoot („wyceluj i strzel” czyli prostych aparatów kompaktowych, działających głównie w oparciu o tryby automatyczne) albo nie wyprodukował nowego od wielu lat - Krótko mówiąc, smartfony prawie całkowicie zastąpiły aparaty kompaktowe.



Mówiąc o aparatach kompaktowych mamy tutaj na myśli proste modele, które w założeniu mają pozwolić użytkownikowi na skadrowanie ujęcia, a resztę pracy wykonują za niego. Niegdyś, jeszcze w czasach aparatów na film światłoczuły nazywano taki sprzęt "małpkami". Mówiąc szerzej o aparatach kompaktowych ich sytuacja nie jest tak zła, gdyż dosyć dobrze radzą sobie zaawansowane aparaty kompaktowe, których jakość obrazu często nie odbiega od tańszych bezlusterkowców, stając się ciekawą alternatywą dla tego segmentu bądź interesującymi kandydatami na drugi aparat na co dzień dla profesjonalistów. Wyjątek stanowią także specjalne wzmacniane aparaty adresowane do wykonywania zdjęć i filmów w czasie uprawiania sportów ekstremalnych. Takie konstrukcje mają uszczelnioną obudowę, są odporne na zgniatanie i upadki a także na ekstremalne temperatury. W dalszej części tekstu skupiam się jednak na wspomnianych na początku prostych modelach point-and-shoot.

