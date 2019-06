Erik Johansson opublikował najnowszy film zza kulis

Szwedzki fotograf Erik Johansson to niekwestionowany mistrz surrealistycznych fotografii. Tworzenie każdego ze zdjęć pochłania dużo czasu, a jego najnowszy projekt Stellantis nie jest wyjątkiem. Erik Johansson niedawno udostępnił film zza kulis, pokazując historię zdjęcia - od prostego szkicu do gotowego dzieła.



Jak zwykle wszystko zaczęło się od pomysłu, który Erik Johansson naszkicował i pokolorował. Pomysł polegał na tym, że ktoś kradnie gwiazdy z nocnego nieba, i opierał się na tym, aby używał przedmiotu codziennego użytku, do którego wszyscy możemy się odnieść. Chociaż w pracy twórczej fotografa cyfrowa ciemnia odgrywa ważną rolę, to rekwizyty muszą znaleźć się na planie zdjęciowym - tym razem były to gigantyczne pęsety.

Reklama

E-szkoła aktu

Jak tworzyć subtelne, delikatne, erotyczne lub odważne i prowokujące, pełne emocji akty? Zachwycający akt to umiejętne operowanie światłem i cieniem, budowanie atmosfery, właściwe wykorzystanie sprzętu fotograficznego. Uczestnicząc w e-kursie dowiesz się jak fotografować ludzkie ciało w mieszkaniu, w plenerze oraz w studio. Zdobędziesz umiejętności do nawiązywania dobrego kontaktu z modelką lub modelem. W e-kursie znajdziesz również odpowiedź na pytanie, z jakiego sprzętu (aparaty, obiektywy, oświetlenie, akcesoria) należy korzystać w fotografii aktu. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Początkowo fotograf planował je znaleźć w odmętach internetowych sklepów, ale łatwiej było to powiedzieć niż zrobić. Zdecydował więc, że najlepszym sposobem będzie ich samodzielne wykonanie. Modelka ze zdjęcia, Stella, pracuje jako scenograf przy filmach i pomogła Erikowi znaleźć kowala w Pradze, który wykonał aluminiowa pęsetę o długości 150 cm. Rekwizyt jest w pełni funkcjonalny, a Stella użyła go do trzymania lampy błyskowej podczas zdjęć. Pęseta trafiła do ​​Seulu i prezentowana jest w ramach wystawy w Centrum Sztuki do września 2019 roku.

Zdjęcia powstały w Pradze późnym latem 2018 r. Po zakończeniu zdjęć nadszedł czas na montaż, wiele godzin edycji, wycinania i retuszowania, aby uzyskać pierwotnie zarysowany pomysł.

I w ten sposób kolejny raz fotograf pozwala nam uciec od realnego świata i sprawia, że świat wyobraźni wydaje się prawdziwy

Erik Johansson opublikował najnowszy film zza kulis