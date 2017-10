Esther's World: Splendor, wena i subtelne tony wielkiej fotograf Esther Haase

Fotografowała Angelę Merkel, Karla Lagerfielda i Vivienne Westwood, pracowała dla indyjskiego "Vogue" i włoskiego "Vanity Fair", kreowała kampanie reklamowe dla Falke i dla Escady, jest autorką reklamy "Berlin! Du bist so wunderbar" dla Berliner Pilsner. O sobie Esther Haase mówi, że jej życie to taniec z aparatem pośród świata. Słowa te nie są jedynie pustą metaforą: urodzona w Bremie artystka, która obecnie krąży pomiędzy Hamburgiem i Londynem, studiowała początkowo balet, występując na scenie na długo przed tym, nim skupiła swoje zainteresowania na fotografii.

W najnowszej książce zatytułowanej Esther’s World każdy może zobaczyć, które zdjęcia wykonane na przestrzeni trzech dekad niemiecka fotograf mody wybrała, by pokazać je całemu światu.

