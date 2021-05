FaceApp jako generator alter ego

Lubimy śledzić nowości związane ze sztuczną inteligencją, zacieraniem się granicy między prawdziwym obrazem fotograficznym a generowaną komputerową rzeczywistością - wygląda na to, że z czasem będzie nam coraz trudniej rozróżniać, co jest prawdziwe na zdjęciach czy wideo. Młoda japońska motocyklistka o imieniu Soya no Sohi w ciągu ostatniego roku przyciągnęła tysiące obserwujących na Twitterze, publikując selfie z podróży po północnej Japonii. Z tym że nie do końca była tą, za którą się podawała.



FaceApp - piękna motocyklistka to tak naprawdę 50-letni mężczyzna Młoda motocyklistka okazała się być w rzeczywistości 50-letnim mężczyzną wykorzystującym aplikację FaceApp na swoim iPhonie. Yasuo Nakajima założył konto na Twitterze na początku 2019 roku i udało mu się zdobyć fanów, publikując przygody swojego alter ego o imieniu Soyi, która była atrakcyjną motocyklistką zakochaną w motoryzacji i podróżach po Japonii.