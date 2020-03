Facebook pozwoli na przekształcenie zdjęć 2D do 3D

Facebook dodał funkcję, która umożliwia tworzenie zdjeć 3D z obrazów 2D - Umożliwia ona tworzenie takich materiałów nawet podczas korzystania ze smartfonów, które nie są w stanie rejestrować danych o odległości obiektów. Nowa funkcja wykorzystuje sztuczną inteligencję i w oparciu o sieć neuronową jest w stanie analizować zdjęcia dwuwymiarowe tak, aby rozpoznać wszystkie plany i stworzyć obraz 3D.



Sztuczna inteligencja zmieni Twoje standardowe zdjęcia w trójwymiarowe obrazy

"Nowa funkcja sprawia, iż fotografia 3D staje się z łatwością dostępna dla wielu milionów użytkowników, którzy korzystają z urządzeń mobilnych wyposażonych w pojedynczy aparat" można przeczytać w komunikacie, który pojawił się na oficjalnym blogu Facebooka. Funkcja oferowana przez Facebooka nie jest w rzeczywistości niczym nowym. Takie możliwości dawało już wcześniej Google w smartfonach Pixel czy aplikacja LucidPix. Nowością jest natomiast to, iż Facebook udostępnia wszystko za darmo, w przeciwieństwie do wcześniejszych rozwiązań, gdzie konieczne było kupienie konkretnego modelu smartfona lub wniesienie opłaty za korzystanie z oprogramowania, aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji.