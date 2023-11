Falsyfikat przygotowany przez sztuczną inteligencję znalazł się w top wyszukiwań Google

Zdjęcie przedstawiające samotnego mężczyznę na tle rzędu czołgów, czyli obraz nazwany Tank Man autorstwa Jeffa Widenera jest jednym z najbardziej znanych i kultowych zdjęć XX wieku - Jednak niedawno wyszukiwanie w Google hasła „Tank Man” wyświetliło oryginalne zdjęcie i obraz wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji.







Wyszukiwarka Google wyświetlała wygenerowany przez AI obraz po wpisaniu hasła Tank Man

Od tego czasu Google usunęło obraz opracowany przy pomocy sztucznej inteligencji, który pojawiał się na samej górze zwykłych wyszukiwań w wyszukiwarce. Kontrowersyjny obraz, o którym mowa, przedstawiał chińczyka robiącego sobie selfie przed czołgiem. Obraz miał sugerować, że jest to niejako selfie wykonane przez "tank mana" (postać ta pozostała anonimowa - do dziś toczą się nawet spory o to, co stało się z samotnym bohaterem). Wyobraźnia mogła nawet podpowiadać, że zrobił je sobie w trakcie przechodzenia przez plac Tiananmen.