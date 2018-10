Aparat nie ma znaczenia. Fantastyczne zdjęcia krajobrazów zrobione telefonem

Mariko Klug mieszka w południowych Niemczech, o sobie mówi przede wszystkim jako o żonie, matce i właścicielce psa. Pracując na pół etatu na pobliskim lotnisku w Monachium nie ma zbyt wiele czasu dla siebie. Jednak jej zdjęcia wykonane telefonem zdobyły wiele nagród w wiodących konkursach fotografii mobilnej, takich jak Mobile Photography Awards i iPhone Photography Awards, a niedawno jedno z jej zdjęć zostało umieszczone na oficjalnym koncie Apple na Instagramie, zyskując ponad 360 tysięcy polubień.





"W 2011 roku mąż dał mi swojego iPhone’a 4. Dla mnie to był tylko telefon. Gdy przypadkowo natknęłam się na ciekawe zdjęcia w mediach społecznościowych, byłam bardzo zaskoczona, dowiedziawszy się, że zostały zrobione i edytowane za pomocą iPhone'a. Obudziło to moje zainteresowanie i zaczęłam eksperymentować, nie mając żadnego doświadczenia w fotografii – wspominana Mariko Klug.

