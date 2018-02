Fascynacja kobiecym ciałem w nowym albumie Davida Lyncha

Kultowy reżyser David Lynch jest również utalentowanym fotografem. Właśnie mija dziesięć lat od przełomowej wystawy zatytułowanej The Air Is on Fire, która gromadziła prace malarskie i zdjęcia artysty. Muzeum Fondation Cartier pour l'Art Contemporain publikuje wyjątkowy album Nudes, gromadzący ponad sto kolorowych i czarno-białych aktów autorstwa słynnego reżysera.

Publikacja jest interesująca nie tylko dla entuzjastów filmów Lyncha, ale również wszystkich zainteresowanych fotografią aktu. Jego zdjęcia są oniryczne i charakteryzują się swoistą kalejdoskopowością. Jednocześnie reżyser zawarł w nich wiele erotyzmu, wykorzystując przy tym abstrakcyjne formy. Album ten zdradza niekończącą się fascynację Lyncha kobiecym ciałem. "Lubię fotografować nagie kobiety. Nieskończona różnorodność ludzkiego ciała jest fascynująca. To niesamowite i magiczne móc widzieć, jak rozmaite są kobiety" - pisze o swojej twórczości fotograf. Cena albumu wynosi 55 EUR (około 228 zł).