Fascynujące nagrania najdziwniejszych stworzeń głębinowych

Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) wykorzystuje zdalnie sterowane pojazdy głębinowe do rejestrowania wideo niektórych najdziwniejszych stworzeń żyjących w głębinach morskich.



Wyjątkowe ujęcia zwierząt żyjących w głębinach oceanu

MBARI regularnie przedstawia niektóre ze zgromadzonych przez ich aparaturę głębinową materiałów. Niedawno opublikowało film, w którym odpowiada na popularne pytanie - dlaczego stworzenia głębinowe wyglądają tak dziwnie? Odpowiedź jest dosyć prosta - zwierzęta te nie wyglądają wcale dziwnie, one są po prostu idealnie przystosowane do swojego środowiska. Żyją w skrajnie odmiennych warunkach niż my - pod wpływem ogromnego ciśnienia, w absolutnych ciemnościach i w zimnie - stąd muszą wyglądać zupełnie inaczej. Jak stwierdza MBARI "byłoby naprawdę dziwne, gdyby wyglądały… normalnie (dla nas)".