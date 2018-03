Fascynujący świat na 60 zdjęciach, które w swoich cyfrowych danych mają ukrytą duszę

15 edycja konkursu fotograficznego Smithsonian zgromadziła prawie 50 tysięcy zdjęć, nadesłanych przez fotografów ze 155 krajów. Jury konkursu udało się zawęzić ten potężny zbiór do zaledwie sześćdziesięciu najbardziej unikalnych i zapadających w pamięć fotografii.

To, co stanowi o sile wyrazu prezentowanych finałowych fotografii konkursu Smithsonian, to przede wszystkim zawartość sceny. Wybór zakresu sceny, który chcemy pokazać, to jeden z pierwszych wyborów jakie podejmuje się przed przystąpieniem do fotografowania.