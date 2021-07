Fascynujący time lapse ukazujący cykl życia biedronki

Niedawno pokazywaliśmy na łamach Świat Obrazu fascynujący film poklatkowy prezentujący budowanie gniazda i złożenia pierwszego jajka przez modraszki - Nadeszła kolej na odkrywanie kolejnych tajemnic przyrody - Zapraszamy do obejrzenia niezwykłego montażu timelaps, ukazującego cykl życia biedronki.



Fotograf Jens Heidler wykonał zachwycający film poklatkowy makro, który ukazuje historię wykluwania się biedronek. To rzadki wgląd w życie tych owadów. Autor filmu jest zarówno fotografem, jak i vlogerem, który już wcześniej na swoim kanale na YouTube podzielił się kilkoma ciekawymi pomysłami. Wykonał przykładowo time lapse ukazujący wzrost grzybów czy realizowany przez 10 dni film poklatkowy, pokazujący pękanie jajek. Na swoim kanale regularnie Jens Heidler dzieli się nowymi eksperymentami i wskazówkami dla tych, którzy sami chcą spróbować swoich sił i rozwijać się w zakresie tworzenia filmów poklatkowych.

