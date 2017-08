FeiyuTech a2000 - gimbal zaprojektowany do współpracy z bezlusterkowcami i lustrzankami cyfrowymi

FeiyuTech a2000 to profesjonalny trzyosiowy gimbal zaprojektowany do współpracy z bezlusterkowcami i lustrzankami cyfrowymi. Stabilizator umożliwia nadanie kinowego wyglądu filmom, poprzez uzyskanie płynnych i pozbawionych drgań ujęć. Jest on następcą znanego i cenionego stabilizatora FeiyuTech MG V2.

FeiyuTech a2000 wyposażony został w zaawansowane, bezszczotkowe silniczki o dużym momencie obrotowym. Podzespoły najnowszej generacji w połączeniu z ulepszonym algorytmem sterującym pozwoliły na zwiększenie udźwigu urządzenia do 2000 g. Umożliwia to wykorzystanie większości profesjonalnych bezlusterkowców oraz lustrzanek cyfrowych wyposażonych w jasne obiektywy, a nawet zoomy. Nieograniczony zakres obrotu wszystkich osi urządzenia zapewnia dużą swobodę działania. FeiyuTech a2000 wykonany został ze stopu aluminium, gwarantującego wymaganą sztywność, przy zachowaniu niskiej wagi.