FeiYuTech AK4500 - wszechstronny gimbal dla profesjonalistów

Gimbale FeiYu Tech zdobyły duże uznanie wśród amatorów i zawodowców zajmujących się realizacją wideo. Najnowszy model wnosi ciekawe udoskonalenia, które ułatwią im tworzenie płynnych ujęć. Zastosowano w nim wysokiej jakości silniki wykorzystujące zaawansowane algorytmy, zwiększono udźwig, który teraz wynosi aż 4,6 kg, a także wprowadzono zmiany w budowie, poprawiające ergonomię. Zajrzyj do tego artykułu, aby poznać więcej nowości związanych z gimbalem FeiYu Tech AK4500.



FeiYu Tech AK4500FeiYu Tech AK4500 - przede wszystkim funkcjonalność

Ambicją FeiYu Tech jest dostarczanie produktów, które będą umożliwiały sprawną i bezproblemową pracę. Najnowszy model AK4500 to według zapewnień producenta kolejny ważny krok w kierunku stworzenia idealnego gimbala. Ma za to odpowiadać m.in. bardzo duży udźwig wynoszący 4,6 kg, który zapewnia ogromną funkcjonalność. Dzięki takiej nośności możliwe jest zainstalowanie na nim szerokiego spektrum aparatów, kamer i obiektywów, w tym także oczywiście w pełni profesjonalnych urządzeń.

FeiYu Tech AK4500

FeiYu Tech AK4500

Co więcej gimbal można jednocześnie wykorzystać z niskogabarytowym sprzętem. Pozwala na to minimalny udźwig wynoszący tylko 150 g, co umożliwia współpracę z np. Z kamerami sportowymi. FeiYu Tech AK4500 można więc wykorzystać podczas realizacji wielu różnorodnych projektów. Taki szeroki zakres możliwości instalacji urządzeń o różnych gabarytach pozwala na stosowanie na planie jednego gimbala, bez konieczności ciągłej zmiany konfiguracji sprzętowej. Niezależnie czy używasz lekkiego bezlusterkowca czy rozbudowanej lustrzanki DSLR z ciężkim obiektywem FeiYu Tech AK4500 da Ci możliwość uzyskania płynnych najazdów.

W celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności pomyślano o odpowiedniej budowie gimbala. Przykładowo silnik roll został umieszczony pod takim kątem, aby możliwe było swobodne korzystanie z wyświetlacza zainstalowanego na nim aparatu lub kamery. W połączeniu z wieloma różnorodnymi trybami pracy, prostą obsługą, komunikacją bezprzewodową czy intuicyjną aplikacją mobilną FeiYu Tech AK4500 pozwala skupić się na tym co najważniejsze - kolejnym ujęciu.

FeiYu Tech AK4500

Rozbudowane tryby pracy

FeiYu Tech AK4500 zapewnia wiele ciekawych trybów pracy, tak aby dostarczać narzędzia ułatwiające tworzenie różnorodnych ujęć. Przede wszystkim oferuje pięć trybów stabilizacji, dopasowanych do zróżnicowanych wyzwań pojawiających się na planie zdjęciowym. Możesz więc skorzystać z:

Trybu panoramowania, w którym gimbal porusza się tak, aby linia horyzontu pozostawała w stałym położeniu,

Trybu blokady, umożliwiającego pozostawanie aparatu lub kamery w stałej, niezmiennej pozycji, blokując jednocześnie sprzęt w zaplanowanej pozycji,

Trybu śledzenia, poruszającego aparatem zgodnie z ruchem obrotowym uchwytu gimbala, umożliwiając przy tym także poruszanie się względem osi góra-dół,

Trybu śledzenia wieloosiowoego, który działa podobnie do ww., jednakże zapewniając płynne podążanie za ruchem uchwytu względem wszystkich trzech osi,

Trybu szybkiej reakcji, dla którego aparat lub kamera podążają szybko za ruchem obrotowym uchwytu, przy jednoczesnym zachowaniu stałego położenia względem linii horyzontu.

FeiYu Tech AK4500

Powyższe tryby uzupełnione są o inne ciekawe funkcje, do których należą m.in. funkcja autopanoramy czy rotacji 360. W tym pierwszym przypadku gimbal może poruszać się pomiędzy kilkoma wybranymi położeniami, umożliwiając dzięki temu tworzenie zdumiewających filmów typu time-lapse czy wyjątkowych panoram. Użytkownik może zaprogramować czas i zakres ruchu urządzenia. W trybie rotacji 360 użytkownik może w łatwy sposób wykonać ujęcia w stylu znanym z kultowego już filmu Incepcja. Takie momenty wprowadzą wyjątkowy dynamizm do filmów.

Poza tym FeiYu Tech AK4500 udostępnia tryb selfie i portretowy. Te funkcje przypadną do gustu wszystkim vlogerom czy osobom chcącym nagrywać swoje podróże czy codzienne życie. Gimbal pozwala na płynne obrócenie zamontowanego sprzętu o 180 stopni i skierowaniu obiektywu w stronę operatora. Dzięki temu możliwe jest realizowanie odcinków vloga, w których przejścia pomiędzy prezentowaniem scenerii płynnie łączą się z autorskimi komentarzami. W trybie portretowym aparat lub kamera mogą być ustawione w orientacji pionowej, co stało się w ostanim czasie bardzo popularne.

Przyjazna i intuicyjna obsługa

Gimbal FeiYu Tech AK4500 został zaprojektowany tak, aby zapewniać możliwie najłatwiejszą obsługę. Na zmianę trybów pozwalają ergonomicznie rozmieszczone przyciski funkcyjne. Do sterowania można wykorzystywać palec wskazujący i kciuk, co jest nie tylko wygodne, ale również intuicyjne. Dodatkowo gimbal został wyposażony w 4-kierunkowy joystick funkcyjny, pozwalający na precyzyjne sterowanie jego ruchami i pokrętło wielofunkcyjne. To drugie z narzędzi przydaje się w trakcie operowania modułem follow focus czy zmiany parametrów zainstalowanego na gimbalu urządzenia. Co więcej dodatkowe przyciski umożliwiają wyzwolenie migawki czy rozpoczęcie lub zakończenie nagrywania z poziomu gimbala.

FeiYu Tech AK4500

Łatwość obsługi zwiększa czytelny ekran dotykowy. Umożliwia on sprawne nawigowanie pomiędzy różnymi funkcjami menu. Za jego pomocą można nie tylko sterować gimbalem, ale również odczytywać informacje o stanie baterii, wybranym trybie czy podłączonych urządzeniach.

W celu zapewnienia możliwie najwygodniejszej pracy z gimbalem FeiYu Tech AK4500 opracowano specjalne rozwiązania, które przyspieszą i ułatwią proces wyważania urządzenia. Dodatkowo gimbal został wyposażony w nowatorską szybkozłączkę opartą o rozwiązania znane z najpopularniejszymi standardami, tj. Manfrotto 501 i Arca Swiss. Zapewnia to znakomitą kompatybilność i ułatwia przełączanie aparatu pomiędzy statywami, wózkami, sliderami a gimbalem. To zdecydowanie upraszcza i przyspiesza pracę na planie. Gimbal posiada standardowe mocowania 1/4’’, które poza mocowaniem na statywie pozwalają na podłączenie różnorodnych akcesoriów.

FeiYu Tech AK4500

Do ustawienia ramion gimbala nie potrzeba wykorzystywać dodatkowych narzędzi. Oferują one specjalny system ustawiania środka ciężkości. Konfigurację ułatwiają również blokady ruchu osi. Ta funkcja dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo sprzętu w trakcie transportu i przechowywania. Ciekawą nowością jest wyeliminowanie konieczności ręcznego ustawiania mocy silników. FeiYu Tech AK4500 potrafi automatycznie dobrać odpowiednie parametry.

Korzyści z technologii bezprzewodowych

FeiYu Tech AK4500 wykorzystuje technologie bezprzewodowe Bluetooth i Wi-Fi, które dają dużo ciekawych możliwości. Połączenie tych technologii pozwala na klasyczne sterowanie gimbalem za pośrednictwem aplikacji mobilnej FeiyuON, a także zapewnia możliwość zdalnej obsługi zainstalowanego urządzenia.

FeiYu Tech AK4500

Aplikacja mobilna FeiyuON jest kompatybilna z urządzeniami wykorzystującymi systemy Android i iOS. Dzięki niej możliwe jest zdalne sterowanie gimbalem i dostosowywanie ustawień z uwzględnieniem specyfiki zainstalowanego na nim urządzenia. To daje szereg ciekawych możliwości, np. podczas ustawienia gimbala na statywie czy pracy w zespole.

Stylowy wygląd i ergonomiczna budowa

Aby zapewnić możliwie najwyższą jakość, konstrukcja FeiYu Tech AK4500 wykorzystuje stop aluminium stosowany w lotnictwie. Dzięki temu urządzenie jest nie tylko wytrzymałe, ale również możliwie lekkie. Przy nośności wynoszącej 4,6 kg waży zaledwie 1,66 kg (bez akumulatorów). Pewność chwytu operatora zwiększają rączka i uchwyty pokryte gumowymi, wygodnymi powłokami. Materiały te są także antypoślizgowe, co zwiększa bezpieczeństwo sprzętu i zapewnia spokój użytkownikowi. Gimbal cechuje się nowoczesnym, minimalistycznym designem, które cieszy oko, a jednocześnie przesadnie nie zwraca na siebie uwagi.

Interesującym rozwiązaniem jest zastosowanie modułowej budowy. Dzięki temu można z łatwością rozbudowywać konfigurację sprzętową, zapewniając sobie jeszcze więcej możliwości. FeiYu Tech AK4500 może być uzupełniony o szeroką gamę akcesoriów oferowanych przez producenta. Gimbal może działać także z jednoręcznym uchwytem. W tej konfiguracji staje się kompaktowym, mobilnym akcesorium do codziennego użytku. Budowa gimbala zakłada również wykorzystanie pilota Hyperlink, który oferuje te same przyciski, pokrętło i joystick co sam FeiYu Tech AK4500. Akcesorium pozwala na zdalną obsługę gimbala. Niezwykle interesującą funkcją jest możliwość wykorzystania żyroskopów zainstalowanych w pilocie, dzięki czemu gimbal będzie powtarzał ruchy wykonane tym akcesorium. Ten intuicyjny i prosty sposób operowania gimbalem z pewnością każdemu przypadnie do gustu i zapewni nieosiągalną dotychczas naturalność ujęć.

Nie martw się o czas

Nowoczesne technologię przynoszą wyzwanie - jak zapewnić sobie wystarczającą ilość energii. Na szczęście w przypadku FeiYu Tech AK4500 nie ma tego problemu. Wydajne, cztery akumulatory INR 18650 o pojemności 2200 mAh zapewniają nawet do 12 godzin pracy. Co więcej możliwe jest bardzo szybkie ich ładowanie za pośrednictwem dołączonej w zestawie czterokanałowej ładowarki.

Bogate wyposażenie podstawowe - także w moduł Follow Focus

Gimbal FeiYu Tech AK4500 może pochwalić się bogatym wyposażeniem podstawowym. Do najciekawszych dodatków należy niewątpliwie moduł Follow Focus V2, który umożliwia łatwe i płynne ustawianie oraz zmienianie punktu ostrości. Jest on kompatybilny z pokrętłem znajdującym się na obudowie gimbala. Ciche, bezszczotkowe silniki gwarantują dyskretną pracę i świetne rezultaty podczas kręcenia ujęć.

FeiYu Tech AK4500

FeiYu Tech AK4500

FeiYu Tech AK4500

Co więcej w zestawie z gimbalem znajduje się wytrzymała walizka. Gwarantuje ona bezpieczne transportowanie i przechowywanie urządzenia wraz z akcesoriami. Można więc spokojnie zabrać niezbędny sprzęt na dowolny plan zdjęciowy. W skład zestawu standardowego wchodzą także m.in. pilot żyroskopowy Hyperlink, szybkozłączki, akumulatory, ładowarka czy elementy modułowe.