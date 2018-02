FeiyuTech G5 GS - ręczny gimbal do kamer sportowych Sony

FeiyuTech G5 GS to odporny na zachlapania, trzyosiowy gimbal ręczny zaprojektowany do współpracy z kamerami sportowym Sony Action Cam. Umożliwia tworzenie płynnych i pozbawionych drgań ujęć nawet w ekstremalnych sytuacjach. G5 GS to nowa, ulepszona wersja znanego i cenionego stabilizatora G4 GS.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Platforma montażowa G5 GS wyposażona została w uniwersalne mocowanie statywowe 1/4", które pozwala na łatwe zamocowanie kamer sportowych Sony Action Cam z serii AS50/ FDR-X3000 oraz innych kamer o podobnych gabarytach. Konstrukcja gimbala zapewnia dostęp do przycisków oraz ekranu zamontowanej kamerki, co znacznie podnosi komfort pracy z urządzeniem.