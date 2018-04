FeiyuTech G6 - gimbal do kamer sportowych

FeiyuTech G6, to nowa odsłona gimbala do kamer sportowych. Udoskonalony produkt zaskakuje nowymi funkcjami, przy zachowaniu wszystkich sprawdzonych i docenionych cech swojego poprzednika.

Temperatury zachęcają do opuszczania czterech ścian i aktywnego spędzania czasu w obecności budzącej się do życia natury. To właśnie w takim otoczeniu najlepiej wychodzą ujęcia kręcone kamerami sportowymi. Przy tak wysokiej jakości obrazu, jaką oferują obecnie producenci kamer, warto zadbać o możliwie dobrą stabilizację dla naszej kamery. Na rynku pojawił się właśnie nowy, idealnie do tego stworzony gimbal.