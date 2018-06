Już 14 czerwca 2018 r. wystartuje festiwal fotograficzny FotoCamp 2018 organizowany przez uznanych fotografów związanych z magazynem National Geographic Polska. Podczas trzydniowego wydarzenia będzie można porozmawiać z najlepszymi polskimi twórcami, laureatami prestiżowych nagród – w tym Grand Press Photo, którzy opowiedzą o wyzwaniach w pracy fotografa. Gośćmi wydarzenia będą m.in. Maciek Nabrdalik (Ambasador Canon), Maciek Moskwa czy Tomasz Tomaszewski.

To pierwsza edycja imprezy, która w założeniu ma charakter luźnych warsztatów plenerowych i wspólnej wymiany doświadczeń. Przez trzy dni i trzy noce organizatorzy przygotowali kilkadziesiąt warsztatów, spotkań i prezentacji. Poprowadzą je wybitni fotografowie w swoich dziedzinach.

