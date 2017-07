Festiwal Fotograficzny w Landskronie

Ambicją Landskrony – niewielkiego miasteczka na południowym wybrzeżu Szwecji, 30 kilometrów od Malmö, to stać się centrum fotografii w Skandynawii. Głównym wydarzeniem, które przyciąga wielbicieli fotografii jest coroczny międzynarodowy festiwal fotografii, którego piąta edycja odbędzie się w tym roku. Przez całe lato będzie można oglądać pierwsze wystawy: TIME, LIGHT, LOVE w Muzeum Miejskim w Landskronie i View Finland. Festiwal potrwa dziesięć dni, od 8. do 17. września 2017.

W trakcie festiwalu w niewielkim mieście na południowym wybrzeżu Szwecji, zaledwie trzydzieści kilometrów od Malmö, odbędzie się kilkanaście wystaw, zarówno w najważniejszych instytucjach kultury w całym mieście, jak i w formie wystaw outdoorowych. Wśród prezentowanych artystów znajdą się m.in. Amerykanin Caleb Charland, zdjęcia wenezuelskiego fotografa Caleba Charlanda i Francuza Guillaume’a Bressiona, "Fukushima – No Go Zone", w ramach której zaprezentowane zostaną katastrofalne skutki tsunami, które w 2011 roku doprowadziło do awarii elektrowni atomowej w Fukushimie. Wśród wystawionych projektów będzie można obejrzeć fotografie Polaka, Kacpra Kowalskiego, zwycięzcy konkursu Portfolio Review organizowanego corocznie w ramach festiwalu.