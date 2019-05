Festiwal fotograficzny w Wojnowie

Mała mazurska wieś Wojnowo od 3 lat na miesiące letnio-wakacyjne zmienia swoje oblicze. Staje się wielką plenerową galerią fotografii. Wszystko za sprawą Wojnowskiego Festiwalu Fotografii, który organizuje w niej Klub Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Wojnowo nie jest miejscowością całkowicie nieznaną na mapie wakacyjnych wojaży. Dotychczas zaglądano tu i podziwiano prawosławną cerkiew, molennę i Klasztor Starowierów, w którym dziś mieści się Muzeum Ikon. Wszystko jednak zmieniło się kilka lat temu, kiedy to KFP SDP postanowił zorganizować wystawę, wykorzystując płoty do wyeksponowania fotografii najlepszych polskich fotografów prasowych. Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy miejscowości chętnie udostępnili ogrodzenia swych obejść do zawieszenia zdjęć, a liczne wycieczki: autokarowe, rowerowe, samochodowe oraz indywidualni urlopowicze odwiedzający Wojnowo zyskali dodatkową atrakcję, która celnie trafiła w ich gusta i potrzeby.

Wydarzenie rozpocznie się już 1 czerwca – na trasie o długości ponad 2,5 km można będzie obejrzeć ponad 500 wielkoformatowych zdjęć takich autorów jak Chris Niedenthal, Maciek Kosycarz, Jacek Marczewski, Czarek Sokołowski i niemal 60 innych fotografów. To główna, ale nie jedyna atrakcja, jaką przygotowali organizatorzy. W planach jest bowiem także prezentacja pokonkursowych wystaw "Nagrody SDP 2019" (konkurs dla dziennikarzy i fotoreporterów na wzór Amerykańskich nagród Pulitzera) oraz "Lasy w obiektywach leśników" (konkurs kwartalnika "Echa Leśne"). Do tego można spodziewać się także warsztatów fotografii analogowej oraz spotkań autorskich ze znanymi fotografami. Na miłośników fotografii czeka więc w Wojnowie cały szereg atrakcji, i to przez cały sezon wakacyjno-letni, gdyż prace eksponowane będą do września.

Reklama

Fotografowanie przyrody

Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Canon odpowiada za dostarczenie wydruków części prezentowanych prac. Zostały one przygotowane na ploterze Océ Arizona. Dzięki temu prezentowane wydruki są w najlepszej jakości oraz będą odporne na wszelkie warunki atmosferyczne – od ostrego słońca po ulewny deszcz – co pozwoli odwiedzającym festiwal cieszyć się równie wyrazistymi zdjęciami przez cały okres trwania festiwalu.

Eksplozja światła fot. Fabian Stacherski

Himalaje fot. Bartłomiej Zborowski

Nasza jesień 81 fot. Chris Niedenthal

Stynka Wojnowo fot. Jacek Marczewski