Szaleństwo na nartach we własnym salonie - inspirujący film poklatkowy

Czy możliwe jest jeżdżenie na nartach bez wychodzenia z domu? I to w dodatku w sposób ekstremalny? Odpowiedź brzmi tak - jeśli tylko uruchomi się wyobraźnię i chwyci za aparat. Właśnie tak kwarantannę postanowił spędzić pochodzący z Barcelony fotograf i filmowiec Phiipp Klein Herrero.



Philipp Klein Herrero uwielbia jeździć na nartach, ale z oczywistych powodów nie może teraz uprawiać swojej ulubionej dyscypliny. W związku z tym postanowił spędzić aktywnie czas, przygotowując film poklatkowy ukazujący jego wyczyny na nartach… na podłodze w pokoju. Miało to być antidotum nie tylko na nudę, ale również pocieszenie po tym, jak pandemia zniwelowała jego plany wypadu na narty. "Czekałem na tę wycieczkę przez cały rok, ale niestety wszystko pokrzyżował koronawirus" - zdradza fotograf i filmowiec.

