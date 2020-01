Kodak ostrzega - kontrola bagażowa na lotniskach może uszkodzić film światłoczuły

Kodak wystosował komunikat, w którym ostrzega, iż nowe skanery CT stosowane w amerykańskich portach lotniczych w celu sprawdzenia bagażu podręcznego prawdopodobnie zniszczą film, nawet już po jednej kontroli. Producent materiałów światłoczułych przeprowadził testy wraz z Administracją Bezpieczeństwa Transportu USA (TSA) na lotnisku Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku w celu sprawdzenia skanerów. Urządzenia te były stosowane do skanowania bagażu już od lat, ale obecnie ich używanie zostało rozszerzone na bagaż podręczny, stąd firma Kodak postanowiła przeprowadzić badania ich wpływu na filmy.



Uważaj na swój film światłoczuły na lotniskach

Do testów wykorzystano film Portra 400/135, który został zbadany skanerem CT od 1 do 10 razy. Następnie materiały zostały zbadane w laboratorium Kodaka, a wyniki okazały się niepokojące. Okazało się, iż zaledwie jedno skanowanie filmu powodowało znaczne zamglenie filmów, które pogarsza się powyżej ASA 100. Po przeanalizowaniu wyników eksperymentów Kodak wystosował zapytanie do TSA o to, jakie zostaną podjęte kroki, aby uchronić pasażerów przed stratą zdjęć i materiałów.