Film ukazujący historię świata wg Getty Image

Getty Image to największe archiwum obrazów na świecie - Ta słynna agencja oferuje zarówno darmowe stockowe obrazy, jak i płatne plany abonamentowe. W jej zasobach można znaleźć zdjęcia reklamowe czy historyczne, kultowe materiały. W bazie Getty Images można przykładowo znaleźć filmy pokazujące upadek muru berlińskiego, lądowanie na Księżycu czy filmy ukazujące wczesne próby lotu pierwszego samolotu w historii. Richard Misek przygotował 18-minutowy film, poskładany z materiałów Getty Images, do których dostęp ma się po wykupieniu płatnego abonamentu.



Film rozpoczyna się ujęciem, pokazującym ulicę z przełomu wieków, po której poruszają się konie i powozy. Następnie można obejrzeć słynny przejazd czołgów po placu Tiananmen, gdzie naprzeciwko nich wychodzi słynny, nieznany Tank Man. Wśród ikonicznych obrazów można znaleźć także katastrofę Hindenburga w New Jersey, wybuch bomby atomowej czy moment umieszczenia amerykańskiej flagi na powierzchni Księżyca. Te przełomowe chwile nie są w filmie umieszczone w porządku chronologicznym - tworzą raczej miks zbiorowej pamięci.

