Film z 1936 roku przeskalowany do 6,5K

Fox Archives planuje zdigitalizować i przeskalować pół miliona godzin historycznych materiałów zapisanych na taśmach wideo - W międzyczasie opublikowało edytowany film z 1936 roku, który został przeskalowany do zdumiewającej rozdzielczości 6,5K.



Zobacz wydarzenia z 1936 roku w rozdzielczości 6,5K

Fox News pracuje nad wieloletnim i wieloetapowym planem digitalizacji wszystkich treści tej stacji telewizyjnej - to około pół miliona godzin materiału filmowego. Stanowi to większość archiwów zgromadzonych przez Fox. Przeskalowanie następuje w trakcie skanowania materiałów, a proces ten dzięki odpowiedniej technologii udało się laborantom przyspieszyć do 24 kl./s. To optymalna prędkość, która pozwala uzyskać najlepsze rezultaty, a jednocześnie zachować odpowiednie tempo prac.