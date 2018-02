Filmowanie aparatem cyfrowym - zacznij już teraz!

Funkcja filmowania, która kiedyś była tak naprawdę tylko dodatkiem do aparatów kompaktowych i nie występowała w „poważnych i prawdziwych” aparatach cyfrowych rozwinęła się i trafiła do lustrzanek. Okazało się wówczas, że filmowanie aparatem fotograficznym ma pewne zalety, których kamery wideo i filmowe nie są w stanie zaoferować bez zainwestowania naprawdę poważnych kwot pieniędzy.

E-kurs Filmowanie aparatem i edycja wideo przeznaczony jest dla wszystkich, których interesuje nauka filmowania aparatem cyfrowym. Omawiamy w nim zarówno kwestie sprzętowe (wybór aparatu, obiektywu, akcesoriów) i techniczne (formaty zapisów obrazu filmowego itp.) jak i warsztatowe oraz artystyczne. Następnie przechodzimy do edycji wideo ponieważ film nagrany aparatem jest tak naprawdę tylko surowcem. Nadaje się do pokazywania w jeszcze mniejszym stopniu niż plik RAW, a zmuszanie kogokolwiek do tego, żeby oglądał komplet materiału, jaki nagraliśmy przy dowolnej okazji jest jedną z bardziej wyrafinowanych form tortur.

Ważne Sam wybierasz sobie porę nauki. Materiały szkoleniowe przesyłane są w formie e-booków raz w tygodniu, na Twoje konto e-mail. Dodatkowo, po zakończeniu e-kursu otrzymasz płytę CD, na której znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe oraz dodatki.

Uczestnicy otrzymują:

24 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Zdjęcia wprawione w ruch

dodatek: Montaż filmowy

certyfikat ukończenia e-kursu

Uwaga: E-kurs rozpoczyna się 12 lutego 2018 r. Cena: 129 zł

Lekcja 1. Co musisz wiedzieć na początek?

Dobry fotograf niekoniecznie musi być dobrym filmowcem

Skąd taka popularność?

Przewaga zaawansowanego aparatu nad kamerą wideo

Formaty zapisu obrazu ruchomego – kontenery i kodeki

Bitrate – parametr określający jakość obrazu i dźwięku oraz objętość pliku

Rozdzielczość i prędkość zapisu oraz proporcje boków piksela

Przeplot (interlace), czyli kłopotliwe dziedzictwo telewizji

Sterowanie ekspozycją w trybie filmowania

Do czego to może się przydać?

Lekcja 2. Sprzęt skrojony na miarę

Wybieramy aparat

Inne ważne parametry

Przydatne funkcje

Obiektyw stało- czy zmiennoogniskowy?

Ogniskowa

Jasność i głębia ostrości

Inne parametry i cechy optyki ważne dla filmowca

Czym się różni obiektyw fotograficzny od filmowego?

Akcesoria dodatkowe

Lekcja 3. Gdy ręka zadrży

Największa trudność w filmowaniu aparatem

Sposoby trzymania aparatu podczas filmowania z ręki

Wewnętrzne systemy stabilizujące

Statywy zwyczajne (trójnożne)

Monopody

Statywy naramienne i inne konstrukcje

W razie potrzeby sprawdzi się nawet woreczek

Rozwiązania zaawansowane – wózki do jazdy

Krany

Steadicam

Lekcja 4. Koniec kina niemego

Podstawy, czyli jak dobrze nagrać dźwięk

Pojęcia związane z rejestrowaniem dźwięku

Kontrola dźwięku na planie

Mikrofony zewnętrzne – podstawowe rodzaje

Charakterystyki kierunkowe

Pojemnościowy, czy dynamiczny i jak go podłączyć

Rejestracja dźwięku za pomocą niezależnego urządzenia

Synchronizowanie dźwięku – po co tak naprawdę jest klaps?

Kontrola natężenia dźwięku i przestery

Miksery, przedwzmacniacze i inne akcesoria dla filmujących

Lekcja 5. Praca kamerą – vademecum

Jazda

Transfokacja (zoomowanie)

Fokus (ostrzenie)

Obrót kamery

Szczegółowe rodzaje ruchów kamerowych – słowniczek

Przykład zaawansowanej techniki operatorskiej – efekt Vertigo

Lekcja 6. Język filmu

Podstawowe definicje

Planowanie i realizacja kolejnych scen

Co to są plany filmowe?

Plany ogólne

Plany średnie

Plany bliskie

Inne ważne kwestie – perspektywa

Kolejność ujęć i planów

Zasada zachowania osi akcji

Lekcja 7. Oświetlenie i jego rola w obrazie filmowym

Oświetlenie zastane, czyli jakie problemy "oferuje" nam plener?

Walka z oświetleniem

Sprawdzaj prognozę pogody

Klasyczne schematy oświetleniowe

Oświetlenie tła

Oświetlenie efektowe

Filmowanie przy słabym świetle

Krótki przegląd rodzajów lamp i akcesoriów oświetleniowych

Lekcja 8. Twórcze operowanie światłem – barwa światła i jej rola w filmie

Temperatura barwowa światła i balans bieli

Charakterystyka barwna światła – co uzyskamy dzięki niej?

Oświetlenie głównego tematu vs oświetlenie sceny

Sceny "nocne" w dzień – technika nocy amerykańskiej

Lekcja 9. Sztuka nożyczek i kleju – montaż i postprodukcja

Zabiegi montażowe i ich zastosowanie

Rodzaje przejść pomiędzy ujęciami

Sposoby łączenia i dodawania ujęć

Montaż dźwięku

Korekta obrazu

Inne efekty

Bogactwo aplikacji edycyjnych – co wybrać?

Wybór formatu końcowego

Podsumowanie

Dodatek: Zdjęcia wprawione w ruch

Animacja poklatkowa

Stabilny aparat oraz dodatkowe akcesoria

Precyzja nade wszystko

Planuj mądrze

Timelapse – coś mniej wymagającego, ale równie pięknego

Kompozycja kadru i tematyka zdjęcia

Planowanie liczby zdjęć pod kątem długości sceny

Ekspozycja – szacowanie, tryb pracy, parametry naświetlania

Edycja i montaż

RAW czy JPEG?

Narzędzia do montażu

Lekcja 10. Sztuka nożyczek i kleju - po co i czym montować

Lekcja 11. Początki mogą być łatwe - nowy projekt i podstawy montażu

Tworzenie nowego projektu

Progressive vs interlace

Podstawowe czynności montażowe

Zasady prostego montażu

Lekcja 12. Filmu cięcie gięcie - kontrola zdarzeń i przejść oraz eksport

Zdarzenia

Precyzyjne kontrolowanie pozycji zdarzeń

Tryb przycinania krawędzi

Płynne rozpoczynanie i kończenie zdarzeń

Przesuwanie w górę i w dół też możliwe

Przejścia

Filmując zawsze myśl o montażu

Tworzenie, ustawianie i regulowanie przejścia

Przebieg przejścia

Kodowanie i eksport

Wysyłamy na konto YouTube – szybko i bez zbędnych ceregieli

Tworzymy płytę DVD/BD – na razie bez menu

Zapisujemy plik na dysku twardym komputera – pojawiają się ważne szczegóły techniczne

O co chodzi z tym 64-bitowym DivX’em?!?

Lekcja 13. Nie tylko klipy wideo – praca z obrazami statycznymi i generatorem mediów

Obrazy statyczne – specyfika

Gdzie i jak to wrzucać?

Tworzenie nieruchomych klatek z filmu

Kanał alfa, czyli kolor przezroczystości

Własne logo – jak najwygodniej i najlepiej?

Picture-In-Picture i inne małe obrazki na ekranie

Lekcja 14. Ujęcia z klucza – dynamizowanie efektów wizualnych

Nie tylko efekciarstwo

Sterowanie przebiegiem zdarzenia w czasie – założenia teoretyczne

Czym się różni klatka kluczowa od klatki kluczowej?

Stosowanie klatek kluczowych w praktyce na przykładzie techniki Picture-In-Picture

Animacja efektu wideo - klatki kluczowe w obrębie okna ustawień filtra

Klatki kluczowe na osi czasu

Animacje predefiniowane

Obwiednie

Zmiana charakteru przejścia

Do czego się to może przydać?

Ostrożnie i z umiarem!

Lekcja 17. Trochę iskry – wizualne efekty specjalne

Co to jest efekt wideo?

Do czego mogą się nam przydać tego typu narzędzia?

Pokusy i zagrożenia – wytyczne dotyczące stosowania efektów wideo

Czy możliwe jest nałożenie efektu tylko na fragment obrazu?

Nakładanie efektu wideo na pojedyncze zdarzenie

Nakładanie efektu wideo na całą ścieżkę

Stosowanie wielu efektów wideo jednocześnie

Korekta obrazu

Stylizacja

Połączenie ze sobą dwóch ścieżek wideo

Lekcja 16. Jak w rodzinie – relacje między ścieżkami

Tryb kompozycji

Wycinanki i płonące znaki – przykład wykorzystania trybu Mnożenie

Hierarchia ścieżek

Płonący znak na tle stalowej płyty – komplikujemy nasz przykład

Grupowanie zdarzeń

Renderowanie fragmentu filmu na nową ścieżkę

Lekcja 17. Maski, maski – edycja fragmentów obrazu

Foremka – niepozorna i niedoceniana

Generator maski - krok dalej

Chroma key – wyższa szkoła jazdy

Lekcja 18. Do poprawki – korygowanie wad obrazu

Ekspozycja i kontrast

Położenie kamery, ogniskowa i stabilizacja obrazu

Lekcja 19. Koniec niemego kina – dźwięk

Informacje wstępne

Kontrola natężenia dźwięku

Ważne drobiazgi

Lekcja 20. Mikrofony i miksery – kontrola dźwięku

Teoria i praktyka

Bardziej zaawansowana edycja

Odtwarzanie, nagrywanie i rytm

Lekcja 21. Użyteczne drobiazgi – narzędzia pomocnicze

Tryby edycji

Pętle i ich wykorzystanie

Markery, regiony i inne pomoce

Lekcja 22. Po swojemu – personalizacja wyglądu programu

Zmiana rozmiarów i położenia okien

Dokowanie okien

Kolory, ikony i inne detale interfejsu

Montaż jako proces wieloetapowy

Schematy pracy i ustawień

Lekcja 23. Lekcja Wielkie kino – obraz i dźwięk przestrzenny

Co jest potrzebne?

Obraz 3D

Dźwięk 5.1

Lekcja 24. Nie tylko Sony Movie Studio – inne programy

Sony Creative Software jako ekosystem

Sound Forge Audio Studio 10

DVD Architect Studio 5



Dodatek: Montaż filmowy