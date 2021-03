Filmulator - wywoływarka RAW oparta na Open Source

Filmulator to ciekawy edytor plików RAW typu Open Source, oparty na procesie wywoływania tradycyjnych filmów światłoczułych - Choć jest znacznie bardziej ograniczony niż oprogramowanie typu Lightroom czy Capture One, to jego algorytmy zostały opracowane tak, aby zapewniać szybszy i łatwiejszy dostęp do satysfakcjonujących rezultatów.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Filmulator pozwala na wywoływanie RAWów jak w ciemni fotograficznej Filmulator to ciekawa aplikacja, która wcale nie aspiruje do tego, aby zastępować płatne, profesjonalne edytory zdjęć. Oprogramowanie zostało zaprojektowane po to, aby zapewniać prosty i łatwy do nauczenia proces, który pozwoli każdemu sprawnie osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Interfejs aplikacji został zaprojektowany tak, aby zapewniać możliwie płynną pracę. Przykładowo podgląd obrazu jest zawsze ostatecznie obliczany w pełnej rozdzielczości, nie tak jak w innych edytorach dokładny podgląd można uzyskać tylko przy powiększeniu 1:1.