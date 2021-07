Filtr szary do fotografii krajobrazowej - o czym musisz wiedzieć?

Możliwość ustawienia wysokiej czułości matrycy sprawia, że niedostateczne warunki oświetleniowe przestają być problemem przy robieniu zdjęć. Jednak sytuacja diametralnie się zmienia, gdy światła jest za dużo. Wtedy z pomocą przychodzą specjalne akcesoria – szare filtry do obiektywów. Kiedy mają zastosowanie, jakie są ich rodzaje i które warto wybrać? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu. Sprawdź, co radzą eksperci z branży fotograficznej.

Czym są filtry i jakie mają zastosowanie w fotografii?

Na wstępie warto zacząć od wyjaśnienia czym są filtry do aparatu fotograficznego. To akcesoria wykorzystywane do osiągania na zdjęciach określonych efektów, w tym m.in. wzmacniania kolorów, redukowania refleksów czy przyciemniania kadru. Dodatkowo pełnią funkcję ochronną, zabezpieczając obiektyw przed zabrudzeniem i drobnymi zarysowaniami.

Filtry szare ograniczają ilość światła docierającego do matrycy, a ich gęstość optyczną określa parametr ND. Im wyższa jest jego wartość, tym mniej światła wpada do obiektywu.

Akcesoria te są neutralne dla obrazu, a więc po ich zamontowaniu na optyce aparatu kolory na zdjęciach pozostają niezmienione. Znajdują zastosowanie głównie w czasie sesji plenerowych, gdy naturalne oświetlenie jest zbyt mocne.

Parametry i sposób działania filtrów szarych

Na rynku znajdziesz kilka rodzajów tych akcesoriów fotograficznych. Charakteryzują je dwa podstawowe parametry techniczne. Jednym z nich jest obszar przyciemnienia. Szare filtry mogą być pełne lub połówkowe. W pierwszym przypadku po ich nałożeniu na obiektyw aparatu obraz będzie ciemniejszy w całym kadrze, a w drugim – tylko w jego części.

Kolejnym parametrem jest stopień przyciemnienia. Znajdująca się w specyfikacji filtra liczba informuje o tym, ile razy obraz stanie się ciemniejszy po jego założeniu. Na przykład przy zastosowaniu filtra szarego ND8 obraz w kadrze będzie 8-krotnie ciemniejszy, co jest równoznaczne z obniżeniem ekspozycji o 3 stopnie EV.

Gęstość optyczna tych akcesoriów może być stała lub zmienna. Regulowane filtry szare wykorzystują zjawisko polaryzacji krzyżowej. Obracając pierścień, można zmniejszyć lub zwiększyć ilość światła docierającego do matrycy aparatu. Te akcesoria znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie warunki oświetleniowe dynamicznie się zmieniają.

Jak i do czego używać filtrów szarych?

Nowoczesne aparaty fotograficzne dają użytkownikowi wiele możliwości modyfikowania zdjęć robionych przy intensywnym oświetleniu. Można na przykład:

zmniejszyć parametr ISO, ograniczając czułość matrycy,

ustawić krótki czas naświetlania,

zmienić wartość przysłony.

Czasem jednak zmiana tych parametrów może nie wystarczyć, szczególnie gdy mamy do czynienia z intensywnie oświetloną scenerią. Bardzo pomocny jest wtedy neutralny filtr szary do obiektywów. Akcesorium to, dostępne w wersji stałej lub regulowanej, ma szerokie zastosowanie choćby podczas uwieczniania:

zjawisk pogodowych, głównie błyskawic towarzyszących burzom,

płynącej wody – ułatwia uzyskanie efektu ruchu,

zaćmienia Słońca lub Księżyca,

panoramy miasta, jeśli zdjęcie ma mieć dynamiczny charakter.

Szare filtry kołowe – najpopularniejsze rozwiązanie

Chcesz mieć pod ręką akcesoria fotograficzne, które sprawdzą się niemal w każdych warunkach? Fotografowie zazwyczaj zaopatrują się w kołowy filtr ND regulowany lub o stałej gęstości optycznej. Większość producentów ma w swojej ofercie szeroki wybór filtrów o średnicach od 52 mm do 72 mm, które pasują do najpopularniejszych obiektywów.

Dlaczego modele okrągłe są najpopularniejsze? Gdyż są tańsze od systemu filtrów prostokątnych, w przypadku którego musisz zaopatrzyć się jeszcze w specjalny adapter.

Wybierz profesjonalne artykuły!

Mając pod ręką zestaw filtrów ND regulowanych lub o stałej gęstości, będziesz przygotowany na każde warunki, jakie zastaną Cię przy fotografowaniu w plenerze. Tego typu akcesoria do obiektywu aparatu lub kamery mają szerokie zastosowanie, ale pamiętaj, aby stawiać na wysokiej klasy produkty, które znacznie ułatwią uzyskanie wymarzonych efektów. Zamawiaj akcesoria fotograficzne w dobrych sklepach, takich jak Mitoya. Znajdziesz tam szeroki wybór produktów foto, ale przede wszystkim zyskasz gwarancję ich najwyższej jakości.