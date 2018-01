Filtry Hoya serii PRO ND teraz dostępne także w wersji ND-100000

Filtry z serii PRO ND to obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie filtry szare dostępne na rynku. Do ich produkcji wykorzystano nowatorską metodę polegającą na obustronnym pokryciu filtra powłoką antyrefleksyjną ACCUND. Gwarantuje to, że rejestrowany obraz wiernie zachowuje kolorystykę. Filtry przeznaczone są nie tylko dla fotografów – doskonale sprawdzą się też na rynku video HDSLR.

Filtr Hoya PRO ND 100000 redukują ilość światła docierającego do matrycy o 16 i 3/5 działek przysłony (ND5.0) , a ich transmisja to 0,001%.