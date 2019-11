Filtry optyczne Hoya Starscape - koniec z zanieczyszczenia świetlnymi nocnego nieba

Popularny producent filtrów optycznych Hoya zaprezentował nowe akcesorium adresowane do astrofotografów i fotografów rejestrujących na swoich obrazach nocne niebo (np. w fotografii krajobrazowej). Nowe filtry Starscape pozwalają na wyeliminowanie ze zdjęć żółtego i zielonkawego zafarbu, który powstaje na skutek zanieczyszczenia nocnego nieba światłem miejskim.



Filtry optyczne to znana metoda walki z zanieczyszczeniami kolorystycznymi powstającymi za sprawą światła emitowanego przez lampy sodowe i rtęciowe. Filtry optyczne Hoya redukują ilość docierającego do matrycy światła o 0,5 stopnia, ale w zamian pozwalają na uzyskanie - według zapewnień producenta - "wyraźniejszego obrazu nieba o naturalnej kolorystyce i zwiększonym kontraście".

