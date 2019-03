Ogłoszono listę finalistów konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2019

World Photography Organisation ogłosiło listę finalistów konkursu profesjonalnego Sony World Photography Awards 2019: pochodzących z całego świata autorów najwybitniejszych cykli fotograficznych. Prace finalistów konkursu profesjonalnego to cykle zawierające po pięć–dziesięć wyjątkowych fotografii, stanowiących nieraz część większego zbioru. Każdy z nominowanych cykli ukazuje talent artystyczny i biegłe opanowanie technik fotograficznych, fotoedycji oraz tworzenia poruszających opowieści wizualnych o świecie, w którym wszyscy żyjemy.

Artyści zakwalifikowani do finału przedstawiają interpretacje najróżniejszych aspektów współczesności. Nie boją się tematów politycznych: na zdjęciach architektonicznych Daniela Ochoi de Olza (Hiszpania) znalazły się prototypy muru stojącego w San Diego, niedaleko granicy między USA a Meksykiem. Z kolei Toby Binder (Niemcy) przedstawia w formie eseju fotograficznego problemy młodych w Belfaście oraz potencjalny wpływ brexitu na porozumienie pokojowe z 1998 roku. Piękno przyrody oraz wpływ człowieka na świat naturalny ukazuje Kieran Dodds (Wielka Brytania) na zdjęciach lotniczych Etiopii — kraju, który utracił 95% terenów leśnych — a także Leah Schretenthaler (USA), która przy użyciu tradycyjnego filmu i odbitek żelatynowo-srebrowych utrwaliła wizerunki kontrowersyjnych projektów infrastrukturalnych na Hawajach, a następnie je usunęła, zostawiając na fotografiach ślady przypominające blizny.

Artyści zwracają też uwagę na nieznane szerzej miejsca i ludzi: Alice Mann (RPA) pokazuje fascynującą subkulturę mażoretek, zespołów bębniarek z parad ulicznych, zaś Kohei Ueno (Japonia) przenosi oglądających w podwodny świat profesjonalnego freedivingu. Alessandro Grassani (Włochy) stworzył z kolei serię wspaniałych portretów bokserek z Gomy w Demokratycznej Republice Konga.

Awans do finału to wielki sukces, zwłaszcza w tym roku, gdy do konkursu profesjonalnego zgłosiło się rekordowo dużo artystów. Pochodzą ze 161 krajów, w tym Gabonu, Paragwaju i Wybrzeża Kości Słoniowej. Lista finalistów ma równie międzynarodowy charakter: znaleźli się na niej zarówno debiutanci, jak i uznani fotografowie z 30 krajów, m.in. Saint Kitts i Nevis, Finlandii, Japonii, Kolumbii i Iranu.

Finaliści konkursu profesjonalnego rywalizują obecnie o pierwsze miejsce w swoich kategoriach, a także o tytuł Fotografa roku i nagrodę w wysokości 25 000 dolarów. 17 kwietnia zostaną również nagrodzeni zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii, a ich prace trafią na wystawę SWPA 2019, najpierw w Londynie, a potem w ramach światowego tournée.

Konkurs fotograficzny studencki

Na liście finalistów konkursu studenckiego znalazły się prace dziesięciorga studentów najlepszych uczelni wyższych z całego świata. Wyróżnieni adepci fotografii, których prace łączy tegoroczny temat "Ewolucja", pochodzą z takich krajów, jak Bangladesz, Malezja, Hiszpania, Argentyna i Kanada.

Wszystkich finalistów nagrodzono sprzętem Sony Digital Imaging, a także zaproszono na galę 17 kwietnia. Wtedy ogłoszone zostanie nazwisko zwycięzcy, którego uczelnia macierzysta otrzyma dodatkowo sprzęt fotograficzny Sony o wartości 30 000 euro.

W Londynie studenci i studentki będą mogli porozmawiać z Nadavem Kanderem, zdobywcą nagrody Za wybitny wkład w fotografię, oraz zaprezentować swoje portfolio jurorowi konkursu studenckiego, Jasonowi Baronowi (dyrektor kreatywny ds. fotografii, BBC Creative) i przedstawicielom World Photography Organisation. Studenci i ich opiekunowie będą mieli liczne okazje do nawiązania kontaktów branżowych. Ponadto wszyscy studenci powalczą o stypendium Student Sony Grant.

Organizowany co roku przez World Photography Organisation, znany na całym świecie konkurs Sony World Photography Awards należy do największych światowych wydarzeń w branży fotograficznej. Od 12 lat sponsorem tytularnym imprezy jest firma Sony. W ramach SWPA organizowane są cztery konkursy: profesjonalny (cykl zdjęć), otwarty (pojedyncze zdjęcie), studencki (dla uczelni) oraz młodzieżowy (dla osób w wieku od 12 do 19 lat).

Jury konkursów profesjonalnego i studenckiego

— Prace tegorocznych finalistów wywołały ożywioną dyskusję wśród jurorów i wzbudziły nasze duże zainteresowanie. Oryginalne koncepcje i zestawienia obrazów tworzą nowatorskie narracje, choć nie brakowało też bardziej tradycyjnych prac — mówi Mike Trow, brytyjski fotograf, fotoedytor i konsultant, przewodniczący jury konkursu profesjonalnego. — Chyba jeszcze nigdy w historii konkursu nie mieliśmy do czynienia z tak trudnymi i kontrowersyjnymi pracami. To dobrze, bo trzeba nieustannie przesuwać granice fotografii, zaskakiwać odbiorców i pobudzać ich do myślenia.

— O ile spodziewałam się wysokiej jakości prac, to wielkie wrażenie zrobiła na mnie ich różnorodność — zauważa Erin Barnett (dyrektorka ds. kolekcji i wystaw, International Center of Photography, USA). — To wspaniałe, kiedy fotografowie przesuwają granice medium i zmuszają mnie do weryfikacji własnych przekonań. Pamiętajmy, że wybitne fotografie zmieniają perspektywę odbiorcy i uczą nowego spojrzenia na otaczający nas świat.

— Artyści, których prace wybraliśmy na wystawę, to świeża krew, przedstawiciele nowego pokolenia fotografów — dodaje Brendan Embser (redaktor prowadzący magazynu Aperture, USA).

— Wielkie wrażenie zrobiła na mnie zarówno wrażliwość, jak i precyzja projektów dokumentalnych. Autorzy wniknęli w fascynujące, aktualne tematy i urzeczywistnili swoje wizje z wielkim szacunkiem dla bohaterów opowiadanych historii— zauważa jurorka Emma Lewis (kuratorka w londyńskiej galerii Tate).

— Wybraliśmy prace posiadające najatrakcyjniejszą, moim zdaniem, cechę fotografii: zdolność wciągnięcia odbiorców do świata przedstawionego na zdjęciu — mówi Liu Heung Shing (założyciel Shanghai Center of Photography, Chiny).

A Isabella van Marle (dyrektorka działu relacji z wystawcami w Unseen Amsterdam, Holandia) dodaje:

— Kiedy oceniałam prace zgłoszone na Sony World Photography Awards, moją uwagę zwróciły przede wszystkim zupełnie odmienne podejścia w obrębie jednej kategorii. Każdy powinien zobaczyć wystawę konkursową SWPA, ponieważ znajdą się na niej różnorodne, błyskotliwe i piękne projekty.

W jury tegorocznego konkursu studenckiego zasiedli eksperci z całego świata, świetnie zorientowani w najnowszych trendach w fotografii. W skład panelu weszli Jason Baron(dyrektor kreatywny ds. fotografii, BBC Creative), Bruno Bayley (redaktor prowadzący Magnum Photos) i Jeff Hamada (założyciel platformy internetowej BOOOOOOOM).

— W tegorocznej edycji konkursu studenckiego uwagę zwracało wielkie zróżnicowanie zgłoszonych prac, nie tylko pod względem treści, lecz także gatunków fotograficznych — odpowiada Jason Baron zapytany o jakość rywalizujących fotografii. — Pejzaże miejskie, portrety, fotoeseje, martwe natury... Możemy spać spokojnie: przyszłość najróżniejszych rodzajów fotografii jest bezpieczna w rękach młodych, zdolnych artystów.

— Z roku na rok podnosi się poziom zgłoszeń na Sony World Photography Awards — komentuje Scott Gray (dyrektor generalny World Photography Organisation). — Cieszymy się, że zarówno profesjonalni fotografowie, jak i studenci zaprezentowali w tym roku tak szeroki wachlarz umiejętności i technik. Nasz konkurs to przede wszystkim okazja do zaprezentowania prac na prawdziwie globalnej platformie, otwartej i dla uznanych artystów, i dla wschodzących gwiazd.

Konkurs fotograficzny Sony World Photography Awards 2019 - finaliści

KATEGORIE PROFESJONALNE

Ocenie podlega całość materiału zgłoszonego w jednej z 10 kategorii. Jury wyłaniało do 10 finalistów każdej z kategorii. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszeni 17 kwietnia. Tego samego dnia jury ogłosi nazwisko Fotografa roku wybranego spośród zwycięzców dziesięciu kategorii.

Architektura

David Behar, USA

Dimitri Bogachuk, Ukraina

Peter Franck, Niemcy

Michael Najjar, Niemcy

Daniel Ochoa de Olza, Hiszpania

Felicia Simion, Rumunia

Tuomas Uusheimo, Finlandia

Stephan Zirwes, Niemcy

Zadanie (nowość w 2019)

Toby Binder, Niemcy

Rebecca Fertinel, Belgia

Kacey Jeffers, Saint Kitts i Nevis

Alice Mann, RPA

Christina Stohn, Niemcy

Edward Thompson, Wielka Brytania

Zhipeng Zhu, Chiny

Kreatywność

Djeneba Aduayom, Francja

Allan Dransfield, Wielka Brytania

Pol Kurucz, Francja

Marinka Masséus, Holandia

Leah Schretenthaler, USA

Odkrycie

Karina Bikbulatova, Rosja

Jean-Marc Caimi i Valentina Piccinni, Włochy

Boyuan Zhang, Chiny

Dokument (nowość w 2019)

Federico Borella, Włochy

Mustafa Hassona, Palestyna

Andrew Kelly, Australia

Kyung-Hoon Kim, Korea Płd.

Hashem Shakeri, Iran

Brent Stirton, RPA

Krajobraz

Imma Barrera, USA

Kieran Dodds, Wielka Brytania

Catherine Hyland, Wielka Brytania

Marco Kesseler, Wielka Brytania

Yan Wang Preston, Wielka Brytania

Świat natury i dzika przyroda

Jasper Doest, Holandia

Liang Fu, Chiny

Maela Ohana, Francja

Alain Schroeder, Belgia

Christian Vizl, Meksyk

Portret

Scarlett Coten, Francja

Massimo Giovannini, Włochy

Álvaro Laiz, Hiszpania

Marta Moreiras, Hiszpania

Laetitia Vançon, Francja

Sadegh Zabbah, Iran

Sport

Alain Schroeder, Belgia

Chris Donovan, Kanada

Sigurd Fandango, Norwegia

Filippo Gobbato, Włochy

Alessandro Grassani, Włochy

Trent Mitchell, Australia

Thomas Nielsen, Dania

Jaime Otoniel Perez Munevar, Kolumbia

Kohei Ueno, Japonia

Martwa natura

Peter M. Madsen, Dania

Nicolas Gaspardel i Pauline Baert, Francja

Kui Su, Chiny

Cletus Nelson Nwadike, Szwecja

Yiming Zhang, Chiny

Stefanie Dollhopf, Niemcy

KONKURS STUDENCKI

Otwarty dla studiujących na kierunkach związanych z fotografią w dowolnym kraju. Nazwisko Fotografa roku w konkursie studenckim zostanie ogłoszone 17 kwietnia.

Nur Hidayati Binti Abd. Rahim, Faculty Of Creative Multimedia, Multimedia University, Malezja

Carla Meyer-Kleynhans, Michaelis School of Fine Art, Uniwersytet Kapsztadzki, RPA

Sounak Das, Pathshala South Asian Media Institute, Bangladesz

Sergi Villanueva, Universidad Jaume I, Hiszpania

Léonie Synnott-Bruson, College de Matane, Kanada

Sol Leonardi, TFP/Motivarte, Argentyna

Tobias Kobborg Kristensen, Danish School of Media and Journalism, Dania

Sam Delaware, Pacific Union College, USA

Joel Davies, Central Saint Martins, University of the Arts London, Wielka Brytania

Cassidy Power, University of Auckland - Elam, Nowa Zelandia