Finałowe zdjęcia i kulisy ich powstania - konkurs Wildlife Photographer of the Year 2017

Prestiżowy konkurs Wildlife Photographer of the Year doczekał się już 53. edycji, nie ustępującej poprzednim. Niedawno organizatorzy udostępnili możliwość obejrzenia prac tegorocznych finalistów. Zostaną one również przedstawione na wystawie, którą gościć będą muzea i galerie całego świata. Walcząc o nagrodę główną o wartości ponad 6500 dolarów zdjęcia nadesłało ponad 50 tysięcy osób z 92 krajów. Prezentujemy prace finalistów wraz z opisami i szczegółami technicznymi.



Główny zwycięzca oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach oraz pozostali finaliści zostaną ogłoszeni 17 października. Wystawa będzie dostępna od 20 października 2017 roku do wiosny 2018 w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Wildlife Photographer of the Year jest konkursem realizowanym przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.



Portrety zwierząt Fot. Sergey Gorshkov Nikon D300S + obiektyw 600mm f/4; 1/1250 sekundy; f/5; ISO 800; trójnóg Gitzo + statyw Wimberley head. Przenosząc swoją zdobycz z wyprawy do gniazda śnieżnych gęsi, lis arktyczny poszukuje odpowiedniego miejsca, by zakopać łup. Jest czerwiec, wyjątkowo obfity okres dla lisów zamieszkujących położoną na Dalekim Wschodzie Rosji Wyspę Wrangla. Podstawowym składnikiem diety lisów arktycznych są lemingi, jednak Wyspa Wrangla to miejsce, gdzie zimy są wyjątkowo długie i surowe, a ziemia pozostaje skuta lodem przez większość roku, co umożliwia tym zwierzętom tworzyć całe magazyny żywności. Dostawy jedzenia przybyły z końcem maja. W ciągu zaledwie kilku dni nieprzebrane stada śnieżnych gęsi osiadają w tundrze wpisanej do rejestru Światowego Dziedzictwa Unesco, gdzie przybywają z oddalonych o 4 800 kilometrów terenów zimowania w Kolumbii Brytyjskiej i Kalifornii. Te gęsi nie tylko stanowią największą kolonię na świecie, jedyną pozostałą w Azji, ale wciąż powiększają swoją populację: ze 160 tysięcy sztuk w 2011 roku stado rozrosło się do niemal 300 tysięcy w 2016. Arktyczne lisy polują na słabe lub chore ptaki, jednak największą ucztą pozostają dla nich jaja składane na początku czerwca w otwartych gniazdach. Choć pary śnieżnych gęsi aktywnie bronią swoich gniazd, lis potrafi ukraść nawet 40 jaj dziennie, nękając ptaki tak długo, aż zauważy okazję, by przechwycić łup. Większość skradzionych jaj zostaje zakopana w płytkich dziurach, gdzie zmarznięta gleba działa jak lodówka. Ten sposób przechowywania gwarantuje, że jaja pozostają jadalne nawet wtedy, gdy skończy się arktyczne lato i gęsi ponownie wyemigrują na południe - z czego skorzysta kolejne pokolenie młodych lisów, eksplorujące teren wokół siebie.