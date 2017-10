Firma Seagate poszerza ofertę dysków twardych o modele 12 TB

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych producentów pamięci masowych wprowadził do swojej oferty talerzowe dyski twarde o rekordowej pojemności 12 terabajtów kierowane do najbardziej wymagających użytkowników. Są to serwerowe modele Seagate Ironwolf i Ironwolf Pro oraz typowany na wydajnościowego rekordzistę BarraCuda Pro. Napędy te powinny zainteresować wszystkich, którzy z uwagi na wykonywaną pracę chcą stworzyć dla siebie bardzo pojemne i szybkie magazyny danych.

Zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową wśród fotografów i filmowców nigdy nie było małe, a teraz wręcz szybuje pod niebiosa za sprawą rozpowszechnienia formatu 4K oraz aparatów z matrycami liczącymi 25, 30, a nawet 50 i więcej megapikseli. Seagate wychodzi naprzeciw temu popytowi z nowymi modelami twardych dysków formatu 3,5 cala o pojemności – bagatela – 12 terabajtów. Jednak ogromna przestrzeń na dane nie jest ich jedynym znakiem rozpoznawczym.