Fisheye Michała Szcześniaka realizowany kamerą Sony VENICE

Fisheye to fabularny film w reżyserii Michała Szcześniaka, nadal w trakcie produkcji. Do jego realizacji została wykorzystana kamera Sony VENICE wyposażona w pełnoklatkowy (36 x 24 mm) przetwornik obrazu. Autorem zdjęć jest Paweł Dyllus, zaś producentem KOSMOS Production. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Fisheye jako film w produkcji znalazł się w prestiżowym programie New Horizons Polish Days Goes to Cannes podczas największych targów filmowych Marché du Film na tegorocznym 71. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.



Zaprezentowane w Cannes pierwsze fragmenty filmu zostały bardzo dobrze odebrane. Nie mogę jeszcze ujawniać szczegółów produkcji – informuje Ewa Szwarc, Producent, KOSMOS Production. – Na wybór kamery Sony VENICE wpływ miało profesjonalne doradztwo ze strony naszego partnera technologicznego ATM System. Po konsultacjach z autorem zdjęć Pawłem Dyllusem zadecydowaliśmy, że zaryzykujemy jako pierwsi w Europie pracę na tej kamerze. Dzięki jej użyciu zwiększyliśmy możliwości postprodukcyjne w pracy nad obrazem. W dodatku specyfika opowiadanej w filmie historii mocno uzasadniła połączenie obiektywów sferycznych i anamorficznych, co z pewnością spotęguje wrażenia w odbiorze filmu.