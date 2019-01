Olympus prezentuje bezprzewodowy system oświetleniowy odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne

Wraz z premierą flagowego modelu OM-D E-M1X Olympus prezentuje bezprzewodowy system oświetleniowy obejmujący lampę błyskową FL-700WR, wyzwalacz FC-WR i odbiornik FR-WR. Urządzenia te są odporne na kurz, wilgoć i mróz, dzięki czemu można je z powodzeniem wykorzystywać wraz z gamą wytrzymałych aparatów i obiektywów, zapewniając sobie dostęp do dodatkowego źródła światła w każdej sytuacji.

Wzmocniona konstrukcja lampy błyskowej FL-700WR pozwala na wykorzystywanie światła błyskowego nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo oferuje maksymalną liczbę przewodnią wynoszącą 42 (ISO 100/m) i czas ładowania ok. 1,5 s, który umożliwia wykonywanie zdjeć seryjnych z prędkością 10 kl./s.

