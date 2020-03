Przygotuj się na wiosnę z Focus Nordic

Każdy z wytęsknieniem wyczekuje zbliżającej się wielkimi krokami wiosny - nie inaczej jest w przypadku fotografów - Już niebawem będzie można ruszyć w plener, aby uchwycić w kadrach rodzącą się do życia przyrodę, piękne wiosenne krajobrazy, makrofotografie zapylających kwiaty owadów i wiele więcej. Z tej okazji firma Focus Nordic przygotowała kilka interesujących produktów ułatwiających fotografowanie wiosną. Wykorzystaj je, aby stworzyć wymarzone zdjęcia z wiosennym klimatem.



Fotografia krajobrazowa wiosną - ruszaj śmiało w plener

Każda wiosna to doskonała okazja, aby wykonać niezapomniane zdjęcia krajobrazowe. Z pewnością zachęca do tego pogoda, która kusi, aby każdą wolną chwilę spędzać poza domem - najlepiej z aparatem w dłoni. Focus Nordic przygotowało kilka ciekawych propozycji dla fotografów krajobrazowych. Należą do nich przede wszystkim filtry optyczne.

Jedną z propozycji od Focus Nordic są filtry optyczne ZEISS T UV i polaryzacyjne. Sygnowane są marką jednego z najbardziej renomowanych producentów sprzętu fotograficznego, który odznacza się doskonałą jakością optyczną i precyzyjnym wykończeniem swoich produktów. Wśród filtrów optycznych proponowanych na tę wiosnę przez Focus Nordic godne uwagi są także modele od uznanego producenta tego typu akcesoriów czyli NiSi.

Filtry optyczne polaryzacyjne Zeiss

Jak podkreśla ambasador Focus Nordic - fotograf krajobrazowy Michael Molter - wiosna to szczególny czas na zajęcie się tego typu zdjęciami. W szczególności warte uwagi są złote godziny, które w tym okresie są dłuższe niż zimą. W swojej pracy niemal przez cały czas wykorzystuje filtry optyczne, w tym w szczególności szare (ND). Podkreśla ich rolę w budowaniu obrazu, w szczególności możliwości, które dają, i których nie da się osiągnąć w oprogramowaniu graficznym lub ich realizacja wymagałaby zrezygnowania z przebywania na łonie natury na rzecz przesiadywania przed monitorem. To zdecydowanie gorsze rozwiązanie niż zachwycanie się wiosenną porą.

Uchwyć każdy detal wiosny dzięki zaawansowanym obiektywom

Wiosną przyroda wybucha nieskończoną liczbą barw i szczegółów. Dokazujące w parkach i skwerach ptaki, wszechobecne na łąkach motyle, piękne refleksy świetlne tuż nad ranem czy inne wyjątkowe szczegóły tej pory roku zasługują na zapisanie na zdjęciach. Pomogą w tym profesjonalne obiektywy, których rozdzielczość i jakość obrazu umożliwi otrzymanie perfekcyjnych ujęć.

Przystawka Tamron TAP-in za 1 zł - nowa promocja Tamron Wiosną szczególnie korzystnie jest poszerzyć swój zestaw fotograficzny o obiektywy Tamrona z serii G2. Wszystko za sprawą dodawanej do nich gratis stacji dokującej Tap-IN. Akcesorium to pozwala na łatwą i przede wszystkim samodzielną obsługę (bez konieczności korzystania z oferty serwisu) wielu funkcji obiektywu, takich jak kalibracja autofokusa czy aktualizacja firmware. Więcej na temat tego urządzenia i ww. promocji znajdziesz w artykule

Przystawka do obiektywów Tamron Tap-IN

Obiektywy Tamron z serii G2 to linia zaawansowanych instrumentów optycznych, które wyróżniają się doskonałą konstrukcją optyczną, niezwykle wydajną stabilizacją obrazu, licznymi uszczelnieniami, umożliwiającymi pracę w wymagającym środowisku czy precyzyjnym i szybkim silnikiem AF. Co więcej seria tych obiektywów obejmuje bardzo uniwersalny zakres ogniskowych - od 15 mm aż do 600 mm. W połączeniu z dużą światło siłą są to modele, które pozwalają na zajęcie się każdym tematem fotograficznym związanym z wiosną - od fotografii krajobrazowej aż po przyrodniczą.

Wiosną warto nie tylko fotografować - to także pora roku idealna dla filmowców

Focus Nordic przygotowało nie tylko propozycje dla fotografów, ale również dla tych, którzy uwielbiają kręcić filmy. Propozycje na wiosnę obejmują m.in. lampę NanLitePavoTube. To wyjątkowy model, który składa się z podłużnej tuby świetlnej, umożliwiającej uzyskiwanie nietypowych efektów świetlnych, w tym także efektów specjalnych. Przyda się jako główne źródło światła lub uzupełnienie efektowe (w tym także w fotografii portretowej). Zostały przetestowane przez popularnego YouTubera Petera Lindgrena, który poza ich wydajnością świetlną i szeroką funkcjonalnością podkreślił także kompaktowe rozmiary, które umożliwiają bezproblemowe zabranie ich w teren. Będzie to z pewnością przydatne tej wiosny!

Lampa LitePavoTube

W plenerze filmowcom przyda się stabilizacja kamery bądź aparatu, a jak to podczas pracy w na łonie natury niezbędne jest zapewnienie sobie wydajnego zasilania. Z pomocą przyjdzie stabilizator Zhiyun-Tech Weebill-S, który zapewnia czas pracy nawet do 14 godzin. Dzięki temu możesz skupić się na każdym swoim pomyśle. Dodatkowo gimbal ten obsługuje sprzęt nawet o wadze wynoszącej 3 kg, posiada rozbudowany zestaw akcesoriów umożliwiający dostosowanie go do własnych potrzeb czy wydajną komunikację, która pozwala na transmitowanie obrazów w rozdzielczości 1080p.

Gimbal Zhiyun-Tech Weebill-S wraz z akcesoriami

Podobnie jak w przypadku fotografów, także filmowcom przydadzą się wydajne obiektywy. Do nich Focus Nordic adresuje linię instrumentów optycznych Samyang XEEN CF. W tej serii znalazły się dwie ciekawe nowości - obiektywy 16 mm T2.6 i 35 mm T1.5. Dzięki nim możliwe jest uzyskiwanie rozległych szerokich kadrów, które będą obejmowały wiele różnorodnych planów. To pozwala tworzyć ciekawe relacje pomiędzy obiektami znajdującymi się na ekranie i wciąganie widza w opowiadaną historię. Co więcej dzięki takim właściwościom optycznym możliwe jest zbudowanie większego wrażenia współuczestniczenia widowni w akcji filmu.

Obiektyw Samyang Xeen CF 24 mm T1.5