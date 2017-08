Follow Me Away - najnowsze, porywające ujęcia pary podróżników z Peru

Znany Czytelnikom SwiatObrazu.pl duet, tworzony przez podróżników - modelkę i fotografa - Victorię Yore i TJ Drysdale'a (znanego pod pseudonimem Follow Me Away) nieustająco zwiedza najdalsze zakątki świata. Ostatnio prezentowaliśmy zapierające dech w piersiach zdjęcia Islandii. Niedawno wrócili z wyprawy do Peru, gdzie byli po raz pierwszy, i od razu podzielili się najnowszymi zdjęciami z podróży.

Yore i Drysdale są znani z baśniowych portretów przedstawiających Yore ubraną w długą suknię, pozującą na tle majestatycznych krajobrazów. Seria zdjęć z południowej Ameryki nie jest pod tym względem wyjątkiem. Na tych zdjęciach wokół wpatrującej się w dal Yore rozciągają się góry, piaski i niekończące się wybrzeża. Nowy układ kompozycji pokazuje zmianę, jaka zaszła w artystycznej drodze duetu - tutaj w centrum zainteresowania znajduje się piękno przyrody, a nie (jak było dotąd) człowiek. "Podczas naszej pierwszej podróży skupialiśmy się na osobie Victorii i ukazaniu jej na tle krajobrazu. Gdy ktoś patrzy na nasze dotychczasowe prace (z takich miejsc jak Islandia, Francja i Wielki Kanion), łatwo może zauważyć, że Victoria zajmuje w kadrze dużo miejsca. Chociaż te zdjęcia były ładne, w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie chcemy wykonywać zdjęć portretowych, a raczej piękne krajobrazy z całego świata, a modelkę możemy wykorzystać, by uchwycić perspektywę. Zatem teraz Victoria zajmuje w kadrze mniej miejsca, a więcej miejsca poświęcamy temu, co zapewnia nam Matka Natura. To pozwala widzom łatwiej wczuć się w klimat miejsca, do którego podróżowaliśmy, a nam lepiej zaprezentować każdy cel podróży" – mówi Terrence Drysdale.