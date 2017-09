FOQUS Type-D 200 – zupełnie nowa linia filmów czarno-białych z Rosji

Fotografia tradycyjna przeżywa swój renesans. Nic więc dziwnego, że tradycyjne filmy negatywowe zaczynają się cieszyć coraz większą popularnością wśród artystów, którzy chcą wrócić do swoich korzeni lub (w przypadku tych młodszych stażem) spróbować sił w "fotografii bez komputera". Osoby te powinny się zainteresować zupełnie nową linią filmów czarno-białych produkowanych przez rosyjską firmę: FOQUS Type-D 200.

FOQUS Type-D 200 to panchromatyczny czarno-biały film produkowany w postaci klasycznych rolek formatu 35 mm. Reklamujący go prospekt informuje, że wykonywane na nim zdjęcia odznaczają się drobnym ziarnem, dużym kontrastem oraz niezłą dynamiką tonalną. Jednocześnie uprzedza, że jest to materiał zaliczany do trudnych w użyciu i obróbce i że z tego powodu powinien być używany przez bardziej doświadczonych fotografów – głównie z uwagi na niską czułość 200 ASA i niewielkie możliwości w zakresie "pompowania" tejże.