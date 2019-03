Moje zdjęcia to nie fotomontaż - fotograf odpiera zarzuty i tłumaczy, skąd mogły wziąć się podejrzenia

Duński fotograf Albert Dros wykonuje zdumiewające zdjęcia łączące fotografię krajobrazową i astrofotografię. Jego obrazy zdobyły wielkie uznanie widzów, jednakże często w ich kierunku wysuwano oskarżenia, iż stanowią fotomontaż i są „fałszywe”. Dotknięty tymi insynuacjami postanowił rozwiać wątpliwości.



Fotograf przyznaje, że motywy, którymi się zajmuje, często stają się obiektem fotomontaży. Przykładowo fotografie wykonane w trakcie pełni superksiężyca są w dużej mierze złożone z kilku ekspozycji. Autorzy wklejają Srebrny Glob w scenerie, które im się podobają i ich zdaniem świetnie będą uzupełniane przez ciało niebieskie. Jednak fotografowie z łatwością mogą wykryć te oszustwa, gdyż w większości wypadków źródłowe zdjęcia nie pasują do siebie pod względem perspektywy Z drugiej jednak strony dla osób nie rozeznanych tak dobrze w fotografii, obrazy te będą wiarygodne.

