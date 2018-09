Viktoria Solidarnyh tworzy niezwykłe fotomontaże zdjęć i ujawnia kulisy ich powstawania

Viktoria Solidarnyh to ukraińska artystka sztuk cyfrowych, która do perfekcji opanowała techniki fotomontażu zdjęć. Jej prace powstają w wyniku połączenia kilku fotografii, z których Viktoria tworzy fantastyczne sceny. Autorka do każdego finalnego obrazu dołącza materiał źródłowy, czyli wykorzystane zdjęcia.

fotomontażem zdjęć na długo przed upowszechnieniem się cyfrowych technik przetwarzania obrazu i Photoshopa, można wymienić między innymi Od zarania fotografii miłośnicy tej sztuki pragnęli łączyć elementy różnych zdjęć w celu uzyskania nierzeczywistych obrazów. Wśród najwybitniejszych twórców, którzy parali sięna długo przed upowszechnieniem się cyfrowych technik przetwarzania obrazu i Photoshopa, można wymienić między innymi Mana Raya i Jerry’ego Uelsmanna . Man Ray specjalizował się w tworzeniu niezwykłych, bardzo skomplikowanych surrealistycznych kompozycji, Uelsmann zaś – prawdziwy wirtuoz tradycyjnej ciemni – konstruował z fragmentów zdjęć dziwaczne, alternatywne światy.