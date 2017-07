Fotodiox Pro DLX Stretch – adaptery obiektywów z atrakcyjnymi funkcjami dodatkowymi

Popularny poza granicami naszego kraju producent akcesoriów fotograficznych zaprezentował nową linię adapterów optyki lustrzankowej dla bezlusterkowców. Nowość wyróżnia się ciekawym zestawem funkcji dodatkowych, które mogą sprawić, że akcesoria te staną się jednymi z bardziej poszukiwanych urządzeń tego typu wśród użytkowników "bezluster". Przeczytajcie sami i przekonajcie się!

Oferta adapterów pozwalających podłączyć optykę lustrzankową do korpusów bezlusterkowych jest ogromna. Wszystko dzięki zmniejszonej odległości pomiędzy bagnetem obiektywu a matrycą w aparatach tego typu (efekt braku komory lustra), co bardzo ułatwia konstruowanie takich przejściówek. Skłania to również niektórych producentów do eksperymentowania i tworzenia rozwiązań typu "wszystko w jednym". Choćby takich, jak Pro DLX Stretch amerykańskie firmy Fotodiox.